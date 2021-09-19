Депутат ЗСК Олег Бойченко проголосовал на выборах в Госдуму

В минувшие выходные парламентарий с семьей посетил избирательный участок в краснодарской школе №42.

Вместе с супругой они исполнили свой гражданский долг, проголосовав на выборах в Государственную Думу.

Олег Бойченко отметил, что голосование проходило спокойно. На входе краснодарцам измеряли температуру, выдавали медицинские маски и средства дезинфекции. Все было организовано так, чтобы не было столпотворений и лишних социальных контактов.

— Очень удобно, что голосование проходило в течение трех дней. Каждый смог найти время, чтобы проголосовать. Было приятно увидеть на избирательном участке много активных граждан, которым небезразлична судьба края и страны. Среди голосовавших было много молодежи, — сказал Олег Бойченко.

Депутат поблагодарил жителей своего округа за то, что проявили большую гражданскую активность в дни голосования.

— Именно от вас зависит, какие люди будут представлять наши интересы в органах государственной власти. Вы проявили большую ответственность за свою страну – пришли на участки и проголосовали. В дальнейшем очень важно быть активными, обращаться к депутатам с предложениями, чтобы вместе делать жизнь нашего края лучше, — подчеркнул Олег Бойченко.

После голосования парламентарий посетил Штаб общественной поддержки «Единой России» в Краснодарском крае, пообщался с талантливой молодежью. С ребятами Олег Бойченко обсудил, как важно ходить на выборы, чтобы вместе определять вектор развития страны на ближайшие пять лет.