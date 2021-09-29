Депутат ЗСК Олег Бойченко провел прием граждан

К парламентарию обратились жители улицы Новороссийской. Они рассказали, что в многоквартирных домах на этой улице бежит грязная вода из крана. Жильцам приходится за свой счет сливать грязь через свои водомеры.

Кроме того, на время слива грязной воды краснодарцы вынуждены покупать бутилированную воду для питья и приготовления пищи. Большинство жильцов – пенсионеры, и не могут себе позволить дополнительные расходы.

— К сожалению, такая проблема встречается в Краснодаре очень часто. Дома, о которых идет речь, построили еще в 70-х. Нередко в таких домах возникают проблемы с водой. Я обращусь к директору «Росводоканала», чтобы он разъяснил сложившуюся ситуацию, — сказал Олег Бойченко.

Также к депутату обратилась семья из Краснодара. Супруги переехали в новое жилье, которое находится в Прикубанском округе, и у них возникли сложности с переводом ребенка в новый детский сад, а в дошкольное учреждение по старому месту жительства его было очень далеко возить.

Парламентарий оказал содействие, и ребенка удалось перевести в детский сад №117, который находится на проспекте им. Константина Образцова, 110.

Также к Олегу Бойченко обратилась заведующая детским садом №92. Ранее в дошкольном образовательном учреждении на выделенные депутатом деньги провели ремонт группы. В этот раз заведующая попросила помочь с ремонтом ступеней выхода из пищеблока и навеса над ним.

— В ближайшее время будут выделены средства для проведения ремонтных работ, — сказал Олег Бойченко.