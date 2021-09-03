Депутат ЗСК Олег Бойченко встретился с жителями своего округа

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Олег Бойченко провел прием граждан.

К парламентарию обратилась мать-одиночка из Краснодара, которая попала в трудную жизненную ситуацию. Девушку оставил муж одну с трехлетним ребенком и уже долгое время не выходит на связь. Сейчас она находится в тяжелом материальном положении.

При содействии Олега Бойченко матери с дочкой уже неоднократно привозили продуктовые наборы. В этот раз девушке помогли решить вопрос с детским садом для трехлетней дочери, чтобы мама могла работать полный день.

Также в рамках приема парламентарий встретился с директором детской школы искусств №12. В прошлом году благодаря поддержке депутата в Краснодаре удалось открыть филиал этого образовательного учреждения и провести ремонт в здании.

— Теперь филиал нужно обеспечить музыкальными инструментами и материально-технической базой. Этот вопрос рассмотрим в ближайшее время, — сказал Олег Бойченко.

Кроме того, депутат встретился с молодежным активом Краснодара. На встрече обсудили развитие волонтерства и планы второе полугодие.

Во время пандемии молодые люди помогали развозить продуктовые наборы семьям, попавшим в тяжелую ситуацию.

— Очень рад, что ребята активно принимают участие в волонтерском движении, не остаются в стороне, несмотря на опасность заражения коронавирусом, а помогают тем, кому нужна помощь, — заключил Олег Бойченко.