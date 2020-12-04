Деревня 2.0 Назад в будущее?

Авторы проекта «Рурализация. рф» считают, что россиян ждет массовая миграция из мегаполисов в самые красивые деревни и городки России.

Переезд из мегаполисов в Деревню 2.0 может стать новым форматом жизни россиян в 21 веке.

Проект РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ, поддерживающий массовое переселение из мегаполисов и больших городов на свою землю, вошел в ТОП-100 стратегических инициатив форума АСИ (Агентство стратегических инициатив) «Сильные идеи для нового времени», предложенных для реализации на федеральном уровне. Форум проходил при поддержке Администрации Президента и Правительства РФ.

Рурализация — процесс обратный урбанизации, в последние годы превратился в заметное явление во всем мире и может оказаться для России с ее масштабами и традициями больше, чем модным трендом, считаю авторы инициативы.

Проект РУРАЛИЗАЦИЯ.РФ от команды финтех-компании Wallet One и Ассоциации самых красивых деревень и городков России (АСКДР) предлагает создание единой идеологической и информационно-технологической платформы для развития новых современных форматов сельской жизни «Деревня 2.0». Инициатива включает ряд практических мер, которые помогут переселенцам построить новую жизнь. От создания «одного окна» по всем вопросам, связанным с переездом, и помощи в получении льгот на строительство, до подключения к платформе медицинских, образовательных, предпринимательских и других полезных сервисов для обеспечения комфортной жизни людей «вдали от цивилизации».

«Россия — уникальная страна с огромными территориями и потенциалом, где при верном подходе и участии общества, бизнеса и государства рурализация может превратиться в новую индустриализацию, настоящий прорыв для экономики страны», – говорит один из авторов идеи, управляющий партнер Wallet One (РНКО Единая касса») Денис Сережкин.

Летом идею поддержки сельской жизни и возвращения из городов в деревню предложила вынести на форум ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева, собирающая средства семьям врачей, пострадавшим от COVID-19. Пандемия особенно резко обострила проблемы мегаполисов и подтолкнула многих людей к мысли о переезде ближе к природе.

Инициаторы идеи предлагают встроить проект в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий (2020-2025 г.г.)», а в качестве «пилота» запустить его в 100 населенных пунктах совместно Ассоциацией самых красивых деревень и городков России.

«Деревня – это наша основа, наши корни. Это не только стратегическая безопасность огромной территории страны, но и наш генофонд, будущее. Это целый пласт экономики, который нуждается в конкретных мерах поддержки, в том числе в развитии новых технологий, финансовых, банковских и дистанционных сервисов, онлайн-образования и телемедицины. Последнее особенно актуально с учетом географической удаленности деревень от центра и друг от друга», – считает Президент «Ассоциации самых красивых деревень и городков России» Александр Мерзлов.

Целью форума АСИ было найти самые прорывные технологические идеи и команды, способные ответить на вызовы времени и обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Около 300 заявок были посвящены теме сельских территорий и новому формату сельской жизни, в сто лучших инициатив прошли лишь шесть из них.

В рамках форума идея рурализации, как нового формата сельской жизни россиян, была озвучена Президенту РФ.

Ссылки:

Форум: https://ideas-forum.ru/

Сайт РУРАЛИЗАЦИЯ. РФ: https://ruralisation.ru/

Сайт Зинаиды Корневой: https://zinastories.com/

Контакты: https://www.walletone.com

Ассоциация самых красивых деревень и городков России