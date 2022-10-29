«Девелопер добрых дел»: Seven Suns Development о доработке собственной идеологии

Общество
29 октября 2022

Компания Seven Suns Development обладает своей идеологией, основанной на формате и философии «Светлый мир», базирующейся на вечных ценностях. Сейчас происходит доработка концепции «Девелопер добрых дел», или «Позитивный девелопер». Она сдвигает компанию к партиципации, постоянной коммуникации со своими клиентами, внедрению культуры соучастия потребителя в процессе производства конечного продукта. Об этом рассказал директор по маркетингу Seven Suns Development Вячеслав Батаков.

Российские застройщики в основном идут по пути копирования трендов, Seven Suns Development ставит цель создавать тренды, говорит Батаков. Начало этому было положено созданием во всех ЖК соседских центров, развивающих внутреннее сообщество.

По его словам, сейчас происходит смена концепции товара, парадигмы его продвижения и сближение со своим клиентом, а также персонализация, адресная ориентация коммуникаций.

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