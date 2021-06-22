Деятели культуры Москвы получили первую премию Юрия Лужкова

20 июня в музее-усадьбе Архангельское прошла юбилейная ХХХ церемония Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Премия, основанная в 1991 году, ежегодно чествует достижения лучших деятелей московской и национальной театральной сцены.

Главным отличием церемонии этого года было ее посвящение памяти бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Директор премии Борис Беленький сообщил, что «Хрустальная Турандот» создавалась, в первую очередь, как московская театральная премия, и поэтому ХХХ церемонию вручения награды было решено посвятить 85-летию со дня рождения Юрия Лужкова, который за годы своего руководства Москвой «проявлял невероятную заботу о людях театра». В своей приветственной речи Беленький также напомнил, как много театров столицы были созданы или получили вторую жизнь в период его нахождения на посту мэра.

В память о вкладе Лужкова в развитие московской театральной сцены в рамках «Хрустальной Турандот» также была учреждена специальная премия его имени, которая отныне будет ежегодно вручаться лучшему столичному театральному менеджеру. Новая традиция будет символизировать сердечную признательность театров за его многолетнюю поддержку и помощь.

Первым лауреатом премии имени Юрия Лужкова стал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Премия была ему вручена начальником управления Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым и первым заместителем директора ТАСС Михаилом Гусманом.

По итогам церемонии Елена Батурина, председатель совета Фонда Юрия Лужкова, отметила: «От имени Фонда Юрия Лужкова и от себя лично я благодарю организаторов «Хрустальной Турандот» за вклад в увековечение памяти Юрия Лужкова. Я рада, что столько талантливых людей, многие из которых знали Юрия Михайловича лично, стали свидетелями вручения самой первой премии его имени в рамках этой церемонии, которая будет отныне ежегодно присуждаться лучшему театральному менеджеру Москвы как символ признательности национальной театральной сцены за его поддержку и участие.

От всей души поздравляю директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока с получением первой премии имени Юрия Лужкова – мы все знаем его как талантливейшего руководителя и человека, страстно болеющего за успех московских театров».

Фонд Юрия Лужкова создан для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.

Помимо премии Юрия Лужкова награды были вручены «лучшему спектаклю» «Горбачев» Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса, Сергею Женовачу за «лучшую режиссерскую работу» при постановке спектакля «Заговор чувств» в МХТ имени Чехова, Владиславу Миллеру за «лучшую мужскую роль» Хлестакова в спектакле Театра Олега Табакова «Ревизор», Олесе Железняк за «лучшую женскую роль» Голды в спектакле Театра ЛЕНКОМ Марка Захарова «Поминальная молитва». «Лучшим спектаклем сезона» стал «Моцарт «Дон Жуан», генеральная репетиция», Театра Мастерской Петра Фоменко в постановке Дмитрия Крымова. За «лучший актерский дуэт» признание получили Мария Аронова и Владислав Гандрабура, спектакль «Мёртвые души» театра им. Евг. Вахтангова; и за бережное сохранение театрального наследия награду получил Марк Варшавер за плодотворную идею вернуть на сцену ЛЕНКОМА спектакль «Поминальная молитва». Также за верность, преданность и бескорыстное служение премии «Хрустальная Турандот» награда была вручена Народной артистке России Марине Есипенко.

Наградой победителям стали изящные хрустальные скульптуры, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.

На фото: Лауреат первой премии имени Юрия Лужкова в номинации «Лучший театральный менеджер», директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок