DIAZAN стал спонсором Туймазинской футбольной Лиги

Группа транспортных компаний DIAZAN стала официальным спонсором одной из самых известных и популярных в России любительских футбольных лиг.

Туймазинская Футбольная Лига основана в 2014 году, и с тех пор ежегодно расширяет свое присутствие в Республике Башкортостан. Выходцами из Лиги стали десятки футболистов, ярко проявивших себя в профессиональном спорте. Главная задача Лиги – дать возможность играть в футбол любому желающему, независимо от возраста и уровня футбольного мастерства. И с этой миссией руководители проекта успешно справляются.

«Все время существования компании, мы поддерживали спорт и многочисленные инициативы, связанные с развитием спорта. Кроме того, наша компания сама выступала инициаторами мероприятий. Поэтому, установившееся партнерство с Туймазинской спортивной Лигой является логичным продолжением нашей политики поддержки любительского и профессионального спорта. – рассказывает сооснователь группы компаний DIAZAN (https://diazan.ru/) Динар Хабибуллин. – Если мы видим, что кто-то хочет продвигать спортивный образ жизни, поддерживать молодежь, пытается организовать секцию или какое-то соревнование, у нас это вызывает глубокой уважение, и мы стараемся оказать поддержку».

Игры Туймазинской футбольной Лиги проходят круглый год. Зимой команды встречаются в спортзалах формата 5×5, летом – на стадионе Спартак в формате 8х8 и 5х5.

Многие юные игроки Лиги становятся профессиональными футболистами, и еграют играют за клубы многих городов и районов Башкортостана: Туймазы, Белебей, Октябрьский, Бугульма, Буздяк и других.

Напомним, что параллельно со спонсированием спортивных мероприятий и команд ТК DIAZAN продолжает претворять в жизнь благотворительную программу по еще трем направлениям: поддержка детских домов, объектов здравоохранения и экологическая программа. Компания занимается постоянным мониторингом деятельности благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, а также проводит анализ запросов о помощи.