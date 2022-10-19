Дина Гайзатуллина: GR-специалисту важно иметь устоявшиеся связи с представителями государства

Задача GR-специалистов – выстраивание с государством коммуникаций на понятном языке, формирование обратной связи определение формата встреч, документальное сопровождение и распространение решений. GR-специалист должен иметь устоявшиеся эффективные связи с государственными функционерами, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы Т1 Дина Гайзатуллина.

Перед началом набора персонала следует изучить компетенции, обязательные для GR-специалиста. Основу их составляют навыки эффективного взаимодействия с органами государственной власти. Необходимы также навыки выстраивания связей с общественностью, работы со СМИ и электронными медиа, поскольку предотвращение имиджевых рисков является ключевой компетенцией GR-специалиста, говорит Гайзатуллина.

Кроме того, необходимо наличие комплексного понимания устройства государственной и политической системы конкретной страны. Предпочтение отдается специалистам с опытом работы в государственных органах, знанием правил документооборота и стиля общения в данной среде.