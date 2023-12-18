Директор ЦДКЖ Евгений Чирков: Участие в кружках народного творчества — базовая потребность человека

Участие в кружках народного творчества является базовой потребностью человека, независимо от семейного положения, возраста или социального статуса. Такое мнение высказал руководитель Центрального дома культуры железнодорожников в Москве Евгений Чирков.

Наряду с молодыми работниками РЖД, участниками кружков становятся и люди, полностью состоявшиеся в семейном и социальном плане. Ими движет жажда творчества, это не побег от семейных неурядиц, подчеркивает Чирков.

В СССР к середине 70-х гг. работало более 100 тыс. досугово-просветительских центров, преимущественно ведомственных. На данный момент только у Росатома и РЖД сохранилась собственная сеть домов культуры. Впрочем, говорит Чирков, мало ограничиться лишь сохранением помещений и зданий, куда важнее – сохранить традиции любительского творчества. Одной из своих главных задач он называет возврат в стены ЦДКЖ творчества, живой созидательной энергии. Народное творчество должно было вдохнуть новую жизнь в ЦДКЖ, пишет Правда.ру.

Руководство Дома культуры кинуло клич среди работников РЖД Московского региона, на который отозвалось свыше 170 человек, изъявивших желание посвятить себя хоровому пению. Сейчас это хорошо обученный творческий коллектив, который дебютировал на сцене в ходе концерта в честь Дня рождения ЦДКЖ. В данный момент продолжаются репетиции. Кроме того, удалось создать любительский театр, участие в прослушивании приняло более 70 человек. Началась работа над постановками «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери и «Поры любви» Валентина Катаева. К концу следующей весны руководство ЦДКЖ рассчитывает представить на суд публики уже готовые театральные постановки.

Чирков руководит Домом культуры уже год. За это время ЦДКЖ начал сотрудничать с театральными компаниями, у которых более разнообразный репертуар, включая классические постановки. Сам Чирков называет себя сторонником классического театра. В антрепризах, которые идут на сцене театра, участвуют известные артисты — Федор Добронравов, Станислав Садальский, Татьяна Васильева. Сейчас коллектив ЦДКЖ приступает к созданию собственных постановок, своего репертуара. Они обязательно будут успешными, считает Чирков.