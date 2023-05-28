Директор TOJOY Гэ Цзюнь выступил на 3-м Саммите: Платформы будут масштабировать рост фирм

В Нанкине стартовал 3-й саммит по вопросам развития провинции Цзянсу, организованный правительством провинции Цзянсу. Генеральный директор TOJOY Гэ Джун был приглашен в качестве одного из восьми ведущих спикеров в различных областях, чтобы выступить с программной речью на церемонии открытия.

За неделю до саммита Ге Джун на панели дебатов глобальных лидеров ежегодной инвестиционной встречи (AIM) в Абу-Даби призвал глобальных инвесторов, политиков и предпринимателей участвовать в промышленном сотрудничестве через платформы для ускорения развивающихся предприятий. Во время мероприятия TOJOY Shared Holding Group также был представлен к награде «Unicorns Social Impact Award».

В своей вступительной речи на саммите Ге отметила, что быстрое экономическое развитие провинции Цзянсу всегда было связано с согласованием инновационного развития мировой экономики. Пандемия привела к смещению парадигмы глобального экономического развития в сторону новаторских прорывов, экологически чистой и низкоуглеродной экономики, а также биологического здоровья. В рамках инициативы «Сделано в Цзянсу» провинция вывела свою отраслевую цепь на более высокий уровень за счет научно-исследовательских и инновационных технологий, что соответствует приоритетам и приоритетам глобального экономического развития.

До прихода в TOJOY Гэ Джун занимал должность глобального вице-президента Intel, Apple и Nvidia и долгое время уделял внимание технологическим инновациям глобальных предприятий.

По словам Гэ, 28 предприятий из «Глобального списка единорогов на 2023 год» зарегистрированы в Цзянсу, а 20 из «Hurun Future Unicorns in the World 2023» имеют штаб-квартиры в Цзянсу. Надежная отраслевая инфраструктура и политика поддержки сделали Цзянсу плодородными землями для зарождения единорогов.

Ге пояснил, что по состоянию на конец 2022 года на долю частного сектора приходилось около 75% роста ВВП в провинции Цзянсу. Частные предприятия составляют основу экономики Цзянсу, а наиболее динамичными компонентами являются более 4 миллионов малых и средних предприятий. «Экономическое развитие Цзянсу в значительной степени зависит от активизации развития малых и средних предприятий» – заявил Ге.

Что касается продвижения научно-технических инноваций, модернизации промышленности, экономических преобразований и занятости, то Ге отметил, что платформы широкого обмена могут играть жизненно важную роль, а также обладает потенциалом для масштабирования и ускорения инновационного развития провинции Цзянсу. Будучи практикующим и сторонником теории Great Sharing Economy (GSE), Ге твердо убежден в том, что наступит новая эра постепенного бизнес роста с широким распределением ресурсов, а платформы для широкого обмена, несомненно, обеспечат постепенный бизнес рост и социальные ценности предприятий.

TOJOY – глобальная платформа расширения возможностей предприятий, управляемая большими данными миллионов предпринимателей, а число зарегистрированных владельцев малого и среднего бизнеса превысило 3 миллионов. Ге отметил, что TOJOY планирует создать платформу в провинции Цзянсу для обмена инновационными услугами и отраслями. Объединив ресурсы как внутри страны, так и за рубежом, платформа ускорит развитие инновационных предприятий, а также качественное развитие провинции Цзянсу и региона дельты реки Янцзы в целом.