Discovering Russia with Russian Seasons: новая жизнь культурного проекта

7 ноября на уникальной платформе культурного проекта «Русские сезоны» – Stay home with Russian Seasons запускается новый сезон англоязычного видеопроекта Discovering Russia with Russian Seasons. Первый фильм будет посвящен крайне символичному для русской императорской семьи месту – Царское село.

Исторический и композиционный центр Царского села – Екатерининский дворец – великолепный образец стиля русского барокко. Автор – Франческо Бартоломео Растрелли – любимый архитектор императрицы Елизаветы Петровны. Музей-заповедник в городе Пушкине, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII–XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году.

«Проект ‘Discovering Russia with Russian Seasons’ – это прежде всего про объединение культур, традиций, людей и мы считали своим долгом продолжить знакомить иностранного зрителя с русским искусством. Местные гиды и сотрудники рассказывают о знаковых коллекциях, обращая внимание на важные детали, а также делятся малоизвестными фактами об экспонатах и истории учреждений. Мы искренне верим, что в современных условиях важно делиться элементами ‘привычной жизни’, пусть и онлайн», – отметил директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

Царское село уже не впервые становится объектом внимания проекта «Русские сезоны». В 2018 году выставка 100 шедевров из императорских резиденций России: Петергоф, Царское Село, Гатчина, Павловск была включена в обширную программу международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии и стали объектами уникальной выставочной экспозиции «Век музеев», которая проходила в одном из красивейших зданий города Палермо – во Дворце Сант-Элия.

«Сегодняшняя абсолютно нестандартная ситуация, которая привнесла в жизнь свои требования и свои сложности показала, насколько важно идти в ногу со временем и быть ‘на волне’. Это временная экстремальная ситуация, которая, я уверена, пройдет, и жизнь вернется в прежнее русло, однако важно продолжать делиться тем достоянием, которое хранит резиденция, в онлайн-формате, и благодаря Discovering Russia with Russian Seasons это стало возможным», – подчеркнула директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

До конца года в рамках проекта зритель сможет насладиться не только столичными учреждениями культуры, но и региональными. Они отдалены от миллионов туристов, однако не менее значимы и являются неотъемлемой частью истории России.

Музей-усадьба Тургенева, Мраморный дворец, Александринский театр, музей-усадьба Абрамцево, Этнографический музей, музей-усадьба Ясная Поляна, все это и немного больше вы сможете увидеть вместе с Discovering Russia with Russian Seasons.

Запись трансляции станет доступна в 20:00 по московскому времени на сайте: russianseasons.org.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Справочная информация:

«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/festivalrussianseasons/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK