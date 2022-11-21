Дисквалы на ЧМ по футболу 2022: реальные и вероятные

Вслед за российской сборной из ЧМ по футболу могут быть исключены еще две команды: Тунис и Иран. Шанс на участие в мундиале уже получила Польша. Отправится ли в Катар команда Италии?

Польша

Весной стало известно об исключении сборной России по футболу из Чемпионата мира 2022, благодаря чему Польша “без боя” получила заветную путевку, и теперь сыграет в финале в группе С с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой. Команда, не участвовавшая в мундиалях с 2006 года, уверенно провела отборочный турнир, опередив Данию, Черногорию и Румынию. Польский форвард Роберт Левандовски забил 16 голов и был назван лучшим бомбардиром Европы по итогам этих матчей. Теперь сборная выйдет на поле против Мексики 22 ноября на стадионе в Дохе. По данным букмекерской конторы 1хСтавка, обе команды имеют равные шансы на успех: коэф на победу Польши — 2,68, Мексики — 2,87.

Иран

В октябре в ФИФА поступили три заявки с просьбой о дисквалификации Ирана с чемпионата мира. Группа иранских футболистов и футбольных деятелей обосновала свое требование вмешательством государства в дела футбольной федерации и нарушением прав человека, из-за которых страну охватили антиправительственные протесты. Напомним, беспорядки начались в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, задержанной в Тегеране за «неправильное ношение хиджаба» и подвергшейся жестокому обращению со стороны полиции.

Затем посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли призвал ФИФА заменить команду Ирана на Италию, чтобы “негативные политические новости не омрачали болельщиков чемпионата”. И вот буквально на днях Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Украины попросил ФИФА отстранить Иран от участия в ЧМ-2022, обвинив страну в нарушении статей устава международной организации, в которых прописаны недопустимость дискриминации и обеспечение соблюдения прав человека. Добавим, что помимо этих жалоб в ФИФА давно недовольны запретом для иранских женщин посещать футбольные матчи.

Согласно сетке Чемпионата Иран должен сыграть в группе В с Англией, Уэльсом и США. Первая встреча запланирована на 21 ноября. Вероятность победы Англии, по мнению экспертов беттинговой компании 1хСтавка — 73%, 8% — у Ирана, ничья также маловероятна — 19%.

Тунис

Еще одна сборная, которая может покинуть ЧМ 2022 — Тунис. Все началось со слов министра молодежи и спорта этой страны Камеля Дегиша, заявившего о возможном роспуске местной федерации. В ФИФА расценивают это как попытку вмешательства третьей стороны во внутренние дела национальной федерации футбола и требуют разъяснений.

Изначально Тунис попал в группу D вместе с Францией, Австрией и Данией — матч с датчанами первый, он должен состояться 22 ноября. Букмекеры принимают ставки на победу Дании с коэфом 1,48, вероятность ничьи оценивается в 22%, коэф на викторию Туниса — 7,7 (13%).

Италия

Именно эту страну называют наиболее вероятным вариантом замены Туниса и Ирана, так как Италия, проигравшая стыковые матчи Северной Македонии, занимает в рейтинге ФИФА самое высокое — 6 — место среди тех, кто не прошел на турнир. В случае вылета тунисской сборной Италии предстоят матчи с Францией, Австрией и Данией, а если будет исключен Иран — с Англией, Уэльсом и США.

А что будет, если вылетят обе сборные? Возможно, к чемпионату присоединится Колумбия, которая находится на 17 месте в рейтинге ФИФА. Благодаря победам, которые команда одержала в квалификационных матчах над Боливией и Венесуэлой, она смогла подняться на 2 строчки.

До начала ЧМ остались считанные дни, а его состав все еще вызывает вопросы. Журналисты шутят, что букмекерам впору принимать ставки на то, состоится ли он вообще. Будем надеяться, что праздник все-таки будет, справедливость восторжествует, а Италия все же сыграет под жарким солнцем Катара.