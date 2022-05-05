Диссертация посвящена вкладу Ю.М. Лужкова в научные основы устойчивого развития городских агломераций

Свою диссертацию Евгений Смолин, студент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики, управления и финансов Российского нового университета, посвятил вкладу Юрия Михайловича Лужкова в научные основы устойчивого развития городских агломераций. На основе научных публикаций мэра Москвы еще одну научную работу защитила Анастасия Серова, студентка этого же вуза, выбрав темой диссертации исследование потенциала научного наследия Лужкова и его практического применения в деятельности современного мегаполиса.

Ректор Российского нового университета Владимир Алексеевич Зернов назвал перспективным новым направлением для вуза систематизацию и осмысление научных трудов государственного деятеля Юрия Лужкова. Он считает, что студенты смогут получить уникальные возможности через статьи и научные труды Юрия Лужкова: изучать конкретные практические преобразования, менявшие жизнь столицы и подтвержденные свидетельствами ее жителей, а также наблюдать процесс их разработки и осуществления.

Происходящие в России политические и экономические реформы и трансформации в конце XX и начале XXI веков пришлись как раз на период работы Юрия Лужкова на посту мэра Москвы в период с 1992 года по 2010 год, указал в своей диссертации Евгений Смолин. С личностью Юрия Лужкова прочно связано мощное развитие Москвы в то время, подчеркнул автор работы.

Приверженность Юрия Лужкова принципам устойчивого развития, уверенного, что только переход к стратегии устойчивого развития позволит обеспечить высокое качество жизни в агломерациях, также была отмечена будущим управленцем. Евгений Смолин считает очень важным, совершенствуя систему государственного и муниципального управления, в том числе городскими агломерациями, изучать и внедрять научное наследие Юрия Лужкова.