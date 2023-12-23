Дистрибьютор продуктов питания DRIM Daniel Distributie FMCG стал частью Żabka Group

Имеющая в своем арсенале свыше 10 000 магазинов, службу доставки от двери к двери и цифровые сервисы, а также обслуживающая более 3 миллионов клиентов ежедневно, Żabka Group является одним из ведущих брендов в сегменте современного формата розничных магазинов «конвиниенс» в Европе.

Выход Żabka Group на румынский рынок является результатом постоянного развития концепции «конвиниенс» и экосистемы с потенциалом экспансии на европейские рынки. Международная экспансия соответствует стратегии всестороннего развития, принятой Группой в 2021 году. После получения регуляторных разрешений со стороны румынских властей на проведение сделки в приоритете останется ускоренное развитие DRIM за счет сочетания сильной рыночной позиции DRIM с опытом «удобной» розницы и финансовой мощи Żabka Group.

— Мы строим партнерские взаимоотношения с компанией, которая пользуется огромным доверием со стороны своих бизнес-партнеров и клиентов на внутреннем рынке, а также развивается в соответствии со стандартами, поддерживаемыми нами в Żabka. Общие цели, взаимное уважение и доверие образуют прочный фундамент для стратегического партнерства и амбициозных проектов, которые есть у нас в планах. Прошедшие четверть века компания занималась динамическим развитием в Польше, и сегодня она переходит на следующую ступень, которая включает в себя начало работы на новом европейском рынке, – говорит Томаз Сучански (Tomasz Suchański), главный исполнительный директор Żabka Group.

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Динамика роста и потенциал будущего развития румынского рынка вкупе с потребительским профилем, аналогичным польскому, ставит Румынию в положение естественного географического направления для экспансии Группы. Этот революционный шаг стал результатом глубокого анализа румынского рынка и изучения предпочтений местных потребителей. Благодаря операционному присутствию на данном рынке Żabka Group получит знания и опыт, которые позволят принимать информированные решения относительно потенциала будущих инвестиций в Румынию и выбора подходящих областей развития из большого портфеля Группы.

— Стратегические инвестиции обеспечивают уникальные перспективы дальнейшего развития всей Группы компаний и доступ к новому рынку через партнерство с одним из крупнейших местных дистрибьюторов товаров повседневного спроса. Партнерство с DRIM, вне всякого сомнения, внесет свою лепту в рост нашего потенциала в создании инновационных решений для наших клиентов и партнеров, позволит и дальше диверсифицировать нашу работу и обеспечит дополнительный рост, – прокомментировал Томаз Бличарски (Tomasz Blicharski), вице-президент Совета директоров, управляющий директор Żabka Future/EVP.

— Моя семья и я полны энтузиазма в отношении нашего партнерства с Żabka Group. Мы полагаем, что это тот шаг, который позволит нашей организации подняться на следующий уровень. Данное партнерство зиждется на прочном фундаменте, поскольку мы разделяем общие цели, мы имеем общие взгляды на возможности, которые предлагает нам румынский рынок, и мы обладаем энтузиазмом, необходимым для использования данных возможностей.

При принятии решения о вступлении в партнерские отношения с Żabka большой вес имели огромные возможности, доступные нашему основному кругу заинтересованных лиц: клиентам, сотрудникам и поставщикам», –говорит Раду Трандафир (Radu Trandafir), менеджер по стратегическому развитию DRIM Daniel Distributie FMCG.

DRIM Daniel Distributie – семейная компания с обширным опытом работы в отрасли и пользующаяся большим уважением в Румынии. В настоящее время ею управляет второе поколение основателей компании. За почти 30 лет работы она сумела выстроить передовую логистическую инфраструктуру и упрочила свою репутацию надежного партнера среди поставщиков и владельцев традиционных магазинов. В результате компания стала одной из крупнейших дистрибьюторских сетей товаров повседневного спроса на внутреннем рынке, в которой работают свыше 800 человек и которая поставляет продукцию в более, чем 12 000 традиционных розничных магазинов.

Бренд розничной торговли Żabka был основан в 1998 году. С 2021 компания работает в качестве Группы Żabka Group, состоящей из трех основных компаний: Żabka Polska, Żabka Digital и Żabka Future при поддержке команды по стратегическому лидерству, которая разрабатывает стратегии в отношении потребителей, персонала и финансовые стратегии. На протяжении 25 лет Żabka Polska продолжает уделять основное внимание розничным операциям и отвечает в основном за операционные и коммерческие вопросы Группы, включая управление и развитие сети современных магазинов повседневного спроса и национальной логистической сети Группы. Żabka Future стремится создавать новые компании, которые поддерживают развитие группы. Тем временем, Żabka Digital отвечает за ускорение создания самой передовой цифровой экосистемы формата «конвиниенс» и поиск синергии среди зрелых цифровых бизнесов в нашем портфеле продуктов через технологии. Группа занимается стратегическим развитием своих обязательств, внедряя ESG-принципы экологического, социального и корпоративного управления в свою бизнес-стратегию. В рамках стратегии устойчивого развития компания Żabka Group занимается такими областями, как правильное питание, услуги, способствующие устойчивому образу жизни, развитие предпринимательства, укрепление организационной культуры, корпоративное управление, циркулярность и декарбонизация.