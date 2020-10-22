Дэлия Корякова: кто она, и в чём секрет её успеха?

Совсем недавно в интернет-пространство ворвалась очень интересный и непохожий на других блогер. Её ник, @dr_deliamedical известен, казалось бы, уже всем врачам, ведущим свой блог в социальных сетях. Сама она называет себя то инстамамой, то амбассадором счастливых врачей, и уверяет, что несёт медицину в массы. Кто же она, эта загадочная девушка, объединившая вокруг себя тысячи российских докторов?

За прищуренным хитрым взглядом на ее аватарке, как будто видящим нас насквозь, скрывается очень милая молодая мама Дэлия Корякова, которая придумала прогрессивный проект Инстаграм-клиники, где любой может найти квалифицированного врача.

По образованию детский врач-невролог, окончивший СПбГПМУ, а по призванию медицинский маркетолог, и основатель Академии Медицинского маркетинга, Дэлия стала первой в Инстаграм обучать докторов медицинскому маркетингу.

Дэлия несколько лет работала в экспертизе, и знает медицину изнутри и с разных сторон. А ещё она продюсер онлайн-курсов Докторов России, организатор живых встреч Врачей-Блогеров, и приглашенный спикер на медицинских конференциях и мероприятиях по медицинскому маркетингу.

Не зря доктора всей России давно стали называть её «Мама Врачей-блогеров». А подписаны на @dr_deliamedical?