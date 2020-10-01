Для разработчиков, инвесторов и партнеров: в столице запустили «Карту инновационных решений»

Благодаря новой онлайн-платформе инвесторы и заказчики смогут быстро найти необходимые технологичные новинки, договориться о сотрудничестве с компаниями-разработчиками и заключить контракт на покупку товара или оказание услуги.

В столице заработала онлайн-платформа «Карта инновационных решений». Здесь можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, на платформе уже представлено более полутора тысяч разработок.

«Предпринимателям, создающим технологичные новинки, “Карта инновационных решений” поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги», — сказала Наталья Сергунина.

Чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения, такую как «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология» и «Транспорт и мобильность».

Для удобства пользователей в каждой сфере есть специальные фильтры, которые позволят увидеть конкретные решения. Например, в разделе «Здравоохранение» можно выбрать фильтры «Здоровое питание», «Роботизированные системы» или «Мониторинг здоровья пациентов». У каждой инновации на портале есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика.

Например, на «Карте инновационных решений» представлены цифровая операционная для обучения медиков, домофоны с технологией распознавания лиц, мобильные роботы для перевозки грузов на складах и многое другое.

Также на сайте онлайн-платформы «Карта инновационных решений» опубликован спецпроект о лучших мировых практиках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В нем размещены сведения о российских и зарубежных разработках, а также аналитические исследования экспертов на эту тему. Инновационные решения отмечены на интерактивной карте мира. Кликнув на интересующую страну, можно увидеть, какие продукты и сервисы предлагают местные компании в той или иной сфере.

Кроме того, на сайте размещены другие спецпроекты, посвященные актуальным темам, например перспективам развития туристической отрасли и инновационным решениям в сфере умного города. Количество спецпроектов на онлайн-платформе будет расти.

Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания. Чтобы сделать это, следует открыть главную страницу онлайн-платформы и кликнуть на желтую кнопку «Добавить решение» в верхнем правом углу экрана. После этого на гаджете или компьютере всплывет окно, в котором нужно указать ИНН организации, название и описание решения, сферу его применения, а также сайт, где можно найти более подробные сведения. Заявки обрабатывают в течение двух рабочих дней.

Проект курирует Агентство инноваций города Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологичные компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.