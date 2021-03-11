Для реконструкции набережной мэрия Сочи пригласила 48 архитектурных бюро мира

В Сочи пройдет конкурс архитекторов, в рамках которого будет выбран лучший проект для реконструкции центральной морской набережной. Для участия в отборе власти муниципалитета пригласили 48 российских и зарубежных архитектурных бюро.

Главная задача для конкурсантов – создание многофункционального пространства набережной протяженностью 2 500 метров. Предполагается, после реконструкции набережная увеличится на 300 метров в сторону моря. Для этого проектировщики должны предусмотреть создание искусственной территории площадью не менее 55 гектаров.

Прием заявок от потенциальных участников продлится до 22 марта. После того, как все заявки поступят в обработку, следующие четыре дня каждый из проектов будет внимательно изучаться региональными и федеральными специалистами. В финал конкурса пройдут семь архитектурных бюро. Об этом сообщили в градостроительном Совете Сочи.

Ранее сочинский градоначальник Алексей Копайгородский заявил, что после проведения реконструкции центральной морской набережной, на территории обновленной зоны власти и представители бизнеса создадут все условия для комфортного отдыха горожан и туристов. Например, в рамках концепции, пляж «Маяк» обновится сетью прогулочных зон и велосипедных маршрутов. Саму территорию пляжа и набережной сделают современной и максимально безопасной для отдыха, отметил мэр Сочи.