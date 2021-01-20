Для создания серии часов Grand Tourer от DiW использованы новейшие технологии и материалы

В истории высококлассного часового дела уже более 50 лет сохраняются традиции. Модель Daytona, для создания которой вдохновением послужили автомобильные гонки – легенда часового мира. Мануфактура Designa Individual Watches, используя новейшие инновационные технологии и материалы, успешно воссоздаёт данную модель. Уже сейчас в производстве появилось новое дополнение к карбоновой серии.

Мануфактура DiW рада представить вам новую необыкновенную серию – Grand Tourer. Для модели Daytona музой были первые высококлассные спортивные автомобили, которые при создании коллекции Carbon стали еще ярче проявляться. История эволюции часового производства огромна: от самых примитивных впервые созданных часов до современных сложнейших механизмов с ярким дизайном, но есть одна важная неизменная составляющая – наследие. Именно поэтому в наше время особой популярностью в высоком часовом искусстве пользуется кастомизация.

Как известно, высококачественное углеродное волокно обладает невероятными свойствами, благодаря которым материал является чрезвычайно лёгким и прочным, однако невероятно сложным в работе. Карбон идеально подходит для производства спортивных автомобилей, самолетов и кораблей, однако также идеально подходит для создания высококлассных часов. Инновационный подход позволяет получить лучшее из композитных материалов для разработки наручных часов. Чувство, что вы – обладатель первых индивидуальных часов из сложного материала, непередаваемо.

Новая серия часов Grand Tourer вдохновлена вечной классикой спортивных купе, таких как Shelby GT500 и Dodge Challenger SRT. Жажда скорости, сокрытая внутри нас, и незабываемый опыт, доступный лишь немногим. Высококлассная кастомизация – тренд, добавляющий детали уникальности, процесс, участником которого может стать каждый.

Серия Grand Tourer ещё более спортивная, и, поскольку каждая деталь изготовлена из углеродного волокна, представляет собой идеальное сочетание стильного дизайна и идеального материала: чрезвычайная страсть и невероятная роскошь в одной модели. Разработка и производство углеродных элементов сопряжены с большим количеством исследований и высокими производственными затратами.

Новая серия Carbon Daytona представлена в трех различных моделях: GT Red, Blue и Green. Каждая модель в ограниченном производстве (5 часов). Расчетное время производства составляет 6-10 недель.

Стартовая розничная цена Grand Tourer Red and Blue составляет 44990 евро, GT Green – 45990 евро.

Для получения дополнительной информации переходите на сайт: https://designa-individual.com/en/watches/