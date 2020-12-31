Для устойчивого опережающего развития ЕАЭС нужна соответствующая стратегия развития

22 декабря 2020 г. состоялась международная видеоконференция «Евразийское пространство: итоги 2020 года и актуальная повестка 2021 года», в рамках которой были рассмотрены такие вопросы, как развитие евразийского пространства в условиях международной неопределенности; усиление конкуренции интеграционных инициатив; перспективы реализации идеи Большого евразийского партнерства; влияние пандемии COVID-19 на социально-экономическую ситуацию; политические риски на евразийском пространстве; стратегия Евразийского экономического союза до 2025 года.

Инициатором проведения международной конференции выступил Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье (г. Саратов, РФ), соорганизаторами мероприятия – аналитический портал «Деловая Евразия» (г. Бишкек, КР) и кафедра регионоведения факультета международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, РК).

Состав участников был представлен как экспертами и учеными России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, так и представителями органов исполнительной власти.

В рамках пленарной части конференции с приветственными выступлениями к участникам конференции обратились Жолдасбекова Акбота, проректор по международным связям Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева; Жураев Аброр, проректор по международному сотрудничеству Бухарского государственного университета; Ибраимова Сайкал, декан факультета международных отношений Ошского государственного университета, а также организаторы мероприятия.

В рамках пленарных выступлений спикеры подчеркнули сложность текущей ситуации для сохранения международных академических связей, необходимость поддержания динамики развития гуманитарного сотрудничества, а также сохранения и приумножения общих евразийских научно-культурных ценностей, развития сотрудничества научных кругов, аналитических центров, вузов – «интеллектуальной силы евразийского региона».

По мнению Жураева Аброра, «вузы и научные центры помогут объединять молодых людей, обучать их идеям великих людей, делиться с ними своими мыслями о будущем, о мирной и счастливой жизни. Это обязанность интеллектуального слоя населения, это обязанность университетов и центров. Давайте вместе работать над реализацией этих идей».

Ибраимова Сайкал, отметила, что «пандемия, с одной стороны, дистанцирует нас, но в то же время и объединяет. Совместная работа академических центров евразийского пространства по реализации научно-исследовательских проектов по социально-экономическим и политическим вопросам поможет реализации евразийских интеграционных инициатив и повысит их уровень. А те интеграционные инициативы, которые сейчас стоят перед нами, играют очень актуальную роль в воспитании молодого поколения, которое будет считать, что мы должны быть едины, что процесс интеграции носит естественный характер. Евразийство должно быть объединяющим, консолидирующим фактором среди наших университетов, среди наших народов и нашего региона».

Павел Столяренко-Громский, директор аналитического портала «Деловая Евразия», подчеркнул сложность текущего момента, выразил слова соболезнования тем, кто в этом году потерял своих близких и друзей, погибших от коронавирусной инфекции COVID-19, и высказал мнение, что подобный вызов поможет участникам евразийской интеграции укрепить науку, образование, медицину и будет способствовать реализации тех целей, которые поставлены в Программе устойчивого развития тысячелетия ООН.

Лапенко Марина, директор Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье, выразила благодарность коллегам за развитие постоянных научных и экспертных связей, а также акцентировала внимание участников конференции на реализации социально значимых проектов центра по подготовке молодых специалистов в области евразийской интеграции, создании научной и экспертной школы международников-евразийцев.

Выступления спикеров конференции были представлены в трех основных блоках: антикризисные меры в странах евразийского пространства; развитие двусторонних и многосторонних форматов взаимодействия и интеграции; развитие внешних связей Евразийского экономического союза и перспективы интеграции.

Среди выступавших необходимо особо отметить: Аршинова Юрия, советника министра экономического развития Саратовской области; Куницына Дмитрия, декана факультета экономики и финансов Сибирского института управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Алексеева Дениса, доцента кафедры международных отношений и внешней политики России Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; Тажибаева Алибека, руководителя Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг»; Дятленко Павла, доцента кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского славянского университета; Назарова Равшана, старшего научного сотрудника Института истории Академии наук Республики Узбекистан; Балякина Артема, начальника отдела многостороннего научно-технического сотрудничества НИЦ «Курчатовский институт»; Юрова Олега, директора департамента стратегического развития и качества Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова; Ризоён Шерали, независимого аналитика; Лагутину Марию, профессора кафедры мировой политики Санкт-Петербургского университета; Вахшитех Ахмада, приглашенного профессора Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева; Рахматуллина Олжаса, докторанта Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева; Шенина Андрея, директора научно-образовательного департамента Университета Нархоз.

В целом участники конференции пришли к следующим выводам. Пандемия и текущая экономическая ситуация еще более актуализировали интеграционную повестку. Подписание 15 ноября 2020 г. в Ханое Соглашения о создании «Всестороннего регионального экономического партнёрства», объединившего 15 стран (Ассоциацию Юго-Восточной Азии и ее партнеров), свидетельствует о дальнейшем размывании системы ВТО и усилении конкуренции на мировом экономическом рынке.

Страны евразийского пространства приняли адекватные антикризисные меры и, несмотря на введенные значительные ограничения, смогли восстановить динамику торгово-экономических отношений, а Узбекистан даже повысил долю иностранных инвестиций.

Евразийская экономическая интеграция в настоящее время претерпевает серьезные изменения. Есть как потенциал развития, так и внутренние и внешние вызовы. Можно сказать, даже больше, что Евразийский экономический союз находится сейчас в точке бифуркации.

Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года приняты, и теперь многое зависит от практической реализации документа. Для этого главы государств-членов ЕАЭС поручили Совету Евразийской экономической комиссии утвердить в I квартале 2021 года план мероприятий по реализации стратегии, а правительствам государств-членов и Евразийской экономической комиссии – обеспечить реализацию документа. Председательство в ЕАЭС переходит к Казахстану, поэтому именно от позиции казахстанского руководства во многом зависит интеграционная повестка в ЕАЭС на 2021 год.

Среди международных приоритетов Союза на 2021 год – сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества, Европейским союзом, а также с такими странами, как Куба и Узбекистан (которые получили статус наблюдателей при ЕАЭС), Филиппины, Лаос, и государствами, с которыми ведутся переговоры о зоне свободной торговли, – Египтом, Израилем, Индией.

Для устойчивого опережающего развития Евразийскому экономическому союзу нужна соответствующая стратегия развития, предусматривающая модернизацию экономики на основе нового технологического уклада, стратегическое планирование и постоянный мониторинг уровня социально-экономического развития стран-участниц, создание горизонтальных межстрановых производственных цепочек и анализ перспектив развития государств-членов в глобальной экономике.

По итогам международной видеоконференции достигнута договоренность о подготовке коллективной монографии.