Для гостей и жителей Петербурга в центре города начал курсировать экскурсионный автобус

В Петербурге, по центральной части города в течение двух месяцев будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус. Маршрут автобуса пролегает по наиболее известным местам Северной столицы, среди которых Казанский собор, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, Михайловский сад и пр.

Татьяна Буланова, являющаяся коренной петербурженкой, озвучила аудиогид для маршрута, который посвящен развитию спорта и здорового образа жизни в Петербурге. Проект реализован Национальным шоу-музеем «Гранд Макет Россия» и сетью фитнес-клубов DDX Fitness.

Автобус отправляется от дома №4 на Думской улице, конечный пункт — за Казанским собором. Автобус курсирует с 11:00 до 16:00 и с 19:00 до 22:00.

Маршрут будет доступен в период 1 декабря 2024 года — 28 января 2025 года. Работа маршрута предполагается без выходных.