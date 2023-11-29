Для граждан новых регионов созданы маршруты помощи

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» продолжает работу над порталом помощи «Маршрут защиты» для людей с инвалидностью и членов их семей.

На информационной платформе создан спецраздел «Гражданам новых территорий». Здесь вынужденные переселенцы, нуждающиеся в помощи и члены их семей, могут найти всю актуальную информацию. Для граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на портале размещены полезные ссылки на законодательные акты и распоряжения правительства РФ, инструкции выдачи документов, льгот и пособий, трудоустройства. Например, алгоритм получения компенсации за утраченное жильё, оформление пособий на детей, пенсионных выплат и иных социальных гарантий.

На интерактивной карте пользователи могут построит конкретные маршруты получения гуманитарной помощи в благотворительных фондах и организациях. Для этого необходимо воспользоваться специальными фильтрами: указать целевую группу и тип необходимой помощи.

В настоящий момент портал помощи содержит в себе справочную информацию, интерактивную карту с каталогом организаций Москвы, алгоритмы получения наиболее востребованных социальных услуг, полезные ссылки и видеоматериалы. Проект «Маршрут защиты 2.0» реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы.

Краткая справка

Портал помощи «Маршрут защиты» был создан МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» в 2020 году. Он призван стать единой информационной площадкой для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не знающих в какие организации обратиться за помощью, на какие права и государственные меры поддержки можно рассчитывать в каждой конкретной ситуации. Портал действует по внутренним алгоритмам поиска, когда на любой запрос, по ключевым словам, пользователь может найти всю необходимую информацию: от правовых актов и юридических консультаций до контактов государственных ведомств, социальных и медицинских учреждений, благотворительных фондов и общественных организаций. Для удобства использования созданы тематические разделы: социальная защита населения, медицина, правовые вопросы, образование, доступная среда, трудоустройство.

Изображение предоставлено пресс-службой портала