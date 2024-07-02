Для москвичей и туристов проведут 230 бесплатных экскурсий по столице

Опытные гиды проведут горожан и гостей города почти по 100 маршрутам, причем 40 из них новые.

В столице начинается второй этап цикла экскурсий в рамках программы «Мой район». С 10 июля по 30 октября организуют 230 тематических прогулок. Это на треть больше, чем в первой половине года. Онлайн-регистрация на экскурсии уже открыта. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причем 40 из них представят впервые. Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошево-Мневниках, Раменках и многих других», — отметила Наталья Сергунина.

По каждому маршруту экскурсии пройдут два-три раза. Одна из новых прогулок посвящена району Бирюлево Восточное. В ходе нее можно будет посетить Бирюлевский дендропарк. Он занимает второе место среди московских парков после Главного ботанического сада по количеству редких экземпляров деревьев и кустарников. Здесь, в частности, можно увидеть веймутовы сосны или даже рощу сакуры.

Маршрут по Раменкам пролегает по территории, где прежде было одноименное село, а также поселение Троицкое-Голенищево. Участникам экскурсии расскажут об истории студии «Мосфильм», предложат прогуляться вдоль улиц Мосфильмовской, Пырьева и Довженко, посетить аллею, посвященную звездам российского кинематографа, и побывать возле дома, в котором жил Андрей Тарковский.

На экскурсии по району Богородское можно будет увидеть действующую деревянную церковь XIX века — храм Спаса Преображения и улицу, где свое детство провел знаменитый советский вратарь Лев Яшин.

«Экскурсии охватывают разные районы: от Северного Медведкова до Теплого Стана, от Крылатского до Бирюлева Восточного. Каждый из них богат историей, наследием и архитектурными шедеврами, которые нужно уметь разглядеть. Такое знакомство является прекрасной возможностью узнать не только о прошлом, но и увидеть, как меняется наша столица», — отметил Евгений Степанов, один из организаторов цикла экскурсий, победитель конкурса «Московские мастера» 2023 года в номинации «Экскурсовод».

Среди участников экскурсий нередко оказываются местные жители. Они дополняют рассказы гида своими историями. Например, один из москвичей поделился воспоминаниями о том, как 40 лет назад рос в селе Коломенском и работал в колхозе, а сейчас любуется благоустроенными набережными и уютной территорией музея-заповедника.

С начала этого года уже прошло 165 познавательных прогулок. Участниками экскурсий стали более шести тысяч человек. Самыми популярными оказались маршруты по районам Дорогомилово, Преображенское, Сокольники, Ново-Переделкино и Покровское-Стрешнево.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта «Гуляем по Москве».

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.