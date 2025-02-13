Для столичных предпринимателей проведут конференцию по онлайн-торговле

На ней выступят представители крупных компаний и маркетплейсов, а в ходе практикумов и мастер-классов эксперты разберут успешные стратегии продвижения и помогут решить бизнес-задачи участников.

Для столичных предпринимателей проведут конференцию «Электронная торговля: решение и практика». Она состоится 17 февраля на городской многофункциональной площадке «Цифровое деловое пространство». Спикеры расскажут, как начать сотрудничество с онлайн-платформами и увеличить продажи своей продукции. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В программе — выступления представителей крупных компаний и маркетплейсов, практикумы и мастер-классы. На практических занятиях эксперты разберут успешные стратегии продвижения и помогут решить бизнес-задачи участников», — отметила Наталья Сергунина.

Регистрация на мероприятие открыта на портале «Малый бизнес Москвы».

Конференция станет частью комплексной обучающей программы. Ее продолжит курс из трех вебинаров. Их проведут с 18 по 20 февраля. Первый посвятят методам привлечения покупателей, второй — популярным в интернет-магазинах товарам, третий — оформлению и продвижению карточек на маркетплейсах.

«За последние три года число малых и средних предприятий столицы, которые занимаются онлайн-торговлей, выросло почти в 1,5 раза. Выход на интернет-площадки позволяет локальным брендам увеличить прибыль и расширить географию продаж», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Этим активно пользуются участники программы «Сделано в Москве». За прошлый год на трех крупнейших онлайн-платформах России резиденты проекта продали более 370 тысяч товаров на сумму 750 миллионов рублей.

Удобный формат покупок

За последние 10 лет интернет-шопинг стал неотъемлемой частью жизни москвичей. Пятая часть всех потраченных горожанами за год средств приходится на онлайн-покупки. Маркетплейсы предоставляют широкий выбор продукции, возможность сравнить характеристики и цены, а также увидеть отзывы других пользователей.

В Москве активно развивается и сопутствующая инфраструктура. Если в 2010 году получить заказ можно было либо в одном из немногочисленных отделений, либо через курьерскую доставку, то сейчас пункты выдачи есть практически на каждой улице. Их количество превышает 10 тысяч.

Сеть дополняют 5,2 тысячи постаматов, размещенных во дворах, в подъездах жилых домов и торговых центрах. А в некоторых районах Москвы уже не один год товары привозят роботы.

Цифровые технологии повлияли и на способы оплаты в привычных магазинах. Сегодня 137 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей столицы пользуются онлайн-кассами. Их количество превышает 320 тысяч. Через онлайн-кассы можно оплачивать покупки с помощью банковских карт и гаджетов, а в последнее время все чаще —по биометрии.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».