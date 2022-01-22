Для учеников с особыми образовательными потребностями пройдет олимпиада «Мир вокруг»

В Москве с 24 по 30 января в седьмой раз пройдет онлайн-олимпиада для учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями «Мир вокруг – 2022». Она посвящена культуре народов России. В частности, ребята познакомятся с экспонатами Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Организатором соревнований выступает Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы.

«Олимпиада дает возможность московским четвероклассникам с особыми образовательными потребностями не только принять участие в увлекательном состязании и проверить свои знания об окружающем мире, но и узнать много нового о культуре родной страны, народах, населяющих Россию. Таким образом, олимпиада помогает привить младшим школьникам интерес к национальной культуре, расширить границы их мировоззрения», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Цель мероприятия – дать ребятам с особыми образовательными потребностями возможность участвовать в олимпиадном движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе.