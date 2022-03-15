Для воспитателей и учителей младших классов в Москве открылся Центр современной методики образования

Москва
15 марта 2022

В Москве открылся Центр современной методики дошкольного и начального общего образования, который будет действовать при Городском методическом центре. В его задачи войдет проведение командных тренингов и мастер-классов для воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов.

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталии Киселевой, Центр представляет собой коворкинговую зону для коллег из разных подразделений одной школы. 

«Здесь будет происходить обмен идеями и самыми актуальными практиками использования как традиционного игрового и дидактического оборудования, так и современного цифрового оборудования для достижения общих задач – формирования у детей мотивации к учебе, объемного представления об окружающем мире на двух важнейших уровнях образования», – отметила Наталия Киселева.

Центр оборудован цифровыми, интерактивными и развивающими средствами обучения, лабораториями для проведения экспериментов и аппаратурой для анимации и 3D-печати.

«Открытие центра современной методики дошкольного и начального образования на базе Городского методического центра позволяет сделать уверенный шаг к системной работе и преемственности двух уровней образования, созданию совместных инициатив, ярких и полезных проектов. В центре в едином пространстве представлены самые интересные и современные практики для развития детей, а коллеги из столичных школ смогут эффективно обмениваться опытом», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Специалисты центра помогут педагогам развить гибкие навыки, познакомят с методами организации проектной и исследовательской деятельности и передовыми подходами к организации экспериментов. Также воспитатели и учителя начальных классов изучат технологии, которые помогают формировать у детей основы естественно-научной, математической, читательской и информационной грамотности.

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