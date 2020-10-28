Дмитрий Гришечкин, Генеральный директор АО «ФК «Стандарт» о влиянии политики монетарного стимулирования на цену золота в системе

Политика монетарного стимулирования (МС) затрагивает практически каждый рынок мира. Современные финансовые рынки настолько тесно взаимосвязаны, что изменение на одном рынке сразу отражается на остальных. Поэтому монетарное стимулирование создает волны не только на рынках облигаций и акций, но и на рынке золота. Многим может показаться удивительным, как драгоценный металл (золото) может быть связан с политикой правительства. Но оказывается, что золото и политика правительства веками идут рука об руку. Поэтому последствия монетарного стимулирования – это всего лишь одно из многих воздействий текущей государственной политики на рынок золота.

В этой статье я попытаюсь раскрыть связь между золотом и фиатными деньгами, а также воздействие на них монетарного стимулирования.

Золото против бумажных денег

Как всем известно, современная финансовая система представляет собой по сути состязание между бумажными деньгами и золотом, которое служило деньгами в древности. Раньше деньги печатали только тогда, когда в резерве было достаточно золота на печать таких денег. На сегодняшний день имеет место состязание между активами в форме бумажных денег и реальными активами, например, золотом. При повышении спроса на один из этих активов спрос на другой актив снижается, то есть их цены в результате такого состязания тоже изменяются обратно друг другу.

Золото и кризис

Консервативные инвесторы по всему миру всегда считали золото реальной валютой, потому что в случаях, когда система фиатной валюты полностью рушится, финансовая система автоматически прибегает к золоту. Именно это произошло в таких странах, как Зимбабве, например, когда система полностью рухнула. Таким образом, всегда, когда наблюдается крах денежной системы вследствие гиперинфляции, цены на золото идут вверх. Именно это произошло и в 2008 г., когда лопнул пузырь высокорисковой ипотеки. Были опасения, что не выдержит вся экономика, поэтому инвесторы поспешили скупить как можно больше золота.

Итак, в период кризиса спрос на золото растет. По моему мнению существующие стандарты МС в конечном итоге приведут к кризисной ситуации, поэтому нельзя их поддерживать в силе. Между тем, ожидается, что спрос на золото и его цена резко возрастут в ближайшем будущем, как только начнется сокращение МС.

Избыток денег и золото

Избыток денег в системе способствует тому, что цена на золото растет. Однако в действительности это не так. «Прилив поднимает все корабли». То есть, когда Федеральная резервная система (ФРС) создает новые деньги и вливает их в систему, цены растут на все. Однако цена на золото растет относительно небольшими темпами, по сравнению с ценами на другие бумажные активы, такие как акции и облигации.

Таким образом, цены на золото вроде бы повышаются в номинальном выражении. Однако в реальном выражении, т.е. в сравнении с другими активами, цена на золото обычно падает в тот период, когда происходит избыточное МС.

Пик монетарного стимулирования и золото

Рынок золота трясет даже просто от новости о сокращении МС. В недавнем прошлом, когда ФРС только намекала на возможность применения политики сокращения МС, цены на золото взлетели буквально на следующий день.

Поэтому прохождение пика МС означает, что ФРС прекратит заниматься созданием излишка денег. Следовательно, в обращении будет меньше долларов, против неизменного количества золота. Значит, реальная стоимость золота будет расти гораздо быстрее, чем его номинальная стоимость. То есть прохождение пика МС предполагает, что номинальная стоимость золота как вида активов повысится. Однако фактически повысится его реальная стоимость.

Какое-то время назад я часто слышал, что Центробанки по всему миру предоставляют золото на рынках в аренду. Поэтому они не могут владеть теми объемами золота, которые они заявляют. Следовательно, рынки могут попасть под двойной удар: одновременно сократится объем денег в обороте и внезапно обнаружится дефицит мирового объема золота. Такого двойного удара может быть достаточно для того, чтобы цена на золото подскочила до рекордного уровня.

Автор статьи: Дмитрий Гришечкин, Генеральный директор АО «ФК «Стандарт»