Добиваться соблюдения прав пациента онкологическим больным помогает «АльфаСтрахование – ОМС»

Компания «АльфаСтрахование – ОМС» приняла участие в VII Конгрессе онкологических пациентов, проходившем в Общественной палате РФ. О том, какая адресная помощь оказывается застрахованным с онкологическими заболеваниями, рассказал доктор медицинских наук, медицинский директор «АльфаСтрахование – ОМС» Алексей Березников.

По данным Минздрава, в России порядка 3,7 млн человек болеют онкологическими заболеваниями, у 600 тысяч человек ежегодно впервые выявляется злокачественное новообразование (ЗНО). При уже существующих проблемах с оказанием онкологической помощи в стране и особенно в регионах ситуация в пандемию только ухудшилась. По данным Всероссийского союза пациентов, в 2021 году более 50% онкобольных заявили о неудовлетворенности качеством и доступностью медицинских услуг, еще около 49% столкнулись со сложностью доступа к профильным врачам.

«Согласно исследованиям, многие пациенты с онкологией систематически испытывают трудности с получением медпомощи: 48% ждут подтверждённый диагноз более месяца, 39% узнают о своём диагнозе слишком поздно — на 3-й и 4-й стадии болезни, 57% не могут получить информацию о диагнозе, льготных лекарствах и лечении, — говорит президент Всероссийской общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»» Ирина Боровова. — Именно поэтому очень важно иметь защитников в системе здравоохранения, которые осуществляют независимый контроль, находятся на одной стороне с пациентами и имеют реальные полномочия добиваться соблюдения прав пациента».

По данным «АльфаСтрахование — ОМС», 47% застрахованных с подозрением на ЗНО и 44% – с впервые установленным диагнозом не своевременно получают медицинскую помощь. В частности, дольше положенного ждут КТ, МРТ и другие исследования. Согласно медицинским исследованиям, выявление рака легкого при своевременной компьютерной томографии (КТ) снижает летальность от злокачественных новообразований на 20%. А 5-летняя выживаемость пациентов с раком желудка на начальных стадиях составляет 82–95%, если своевременно провести гастроскопию и обнаружить опухоль. По статистике онкологов, треть всех случаев злокачественных новообразований выявляется на поздних стадиях, когда риск смерти пациента в разы выше. Например, летальный исход в течение года у пациентов с диагностированным на четвертой стадии онкологическим заболеванием наступает у 86%, а на ранних стадиях – только у 8–12% пациентов.

Для повышения ранней диагностики, снижения летальности пациентов от ЗНО и уменьшения частоты прогрессирования заболевания «АльфаСтрахование-ОМС» реализует функционал Онко.net, в рамках которого:

берет каждого застрахованного пациента с подозрением или с впервые установленным диагнозом ЗНО для сопровождения и своевременной маршрутизации в специализированный стационар;

проводит экспертизы качества всех случаев химиотерапии, а также случаев с нарушением сроков оказания медпомощи на предмет соответствия проведенного лечения действующим стандартам и клиническим рекомендациям.

«Анализ нарушений при проведении химиотерапии позволяет нам отслеживать ошибки, например, при определении доз лекарственных препаратов, увеличении интервалов между циклами лечения, а также выявлять на фоне лечения случаи неадекватной терапии серьезных нежелательных явлений, которые могут быть крайне опасны для жизни пациента, – говорит Алексей Березников. – Для того, чтобы работа велась еще более оперативно, необходимо предоставить страховым медицинским организациям доступ к электронной первичной медицинской документации застрахованных лиц. Это позволит добиться существенного результата в снижении частоты случаев прогрессирования ЗНО, инвалидизации и летальности среди онкологических пациентов».