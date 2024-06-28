Договор о поставке ЦМК шин подписали КАМА TYRES и Wagnermaier

ЦМК шины 385/65 R22.5 КАМА NT 202 Торговый дом «Кама» будет поставлять на предприятие ООО «Вагнермайер Руссланд» для комплектации полуприцепов Wagnermaier. В соответствии с соглашением о сотрудничестве с шинным комплексом КАМА TYRES, ведущим российским производителем автошин, компания Вагнермайер получит 10 000 единиц высококачественных шин от генерального дистрибьютера продукции производителя.

Торговый дом «Кама» занимается реализацией продукции КАМА TYRES, насчитывающей сегодня более 500 единиц товаров, уже 25 лет. Широкая номенклатура и отличное качество реализуемых шин позволят установить более высокую планку для показателей экономичности, безопасности и долговечности использования полуприцепов Wagnermaier.

ООО «Вагнермайер Руссланд» использует современные, функциональные и надежные решения в области производства полуприцепов, благодаря чему имеет уверенные позиции на рынке. Компания выбрала шины производства КАМА TYRES для комплектации своей продукции в качестве лучшего варианта.

Исполнительный директор ООО «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов напомнил, что именно на шинах КАМА TYRES были проведены испытания полуприцепов Wagnermaier, отметив, что шины идеально подходят для магистральной техники. Он поблагодарил КАМА TYRES за эффективное взаимодействие и оказанное доверие, добавив, что работа с новым партнером – значительное достижение.

Уверенность, что шины производства KAMA TYRES сделают определенный вклад в долговечность использования современных полуприцепов Wagnermaier, выразил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов. Он обратил внимание, что продукция KAMA TYRES соответствует по износостойкости и рентабельности в эксплуатации требованиям грузоперевозчиков за счет высококачественных материалов и надежности конструкции.