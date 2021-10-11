Доходы кубанских гостиниц и санаториев выросли на 70%

Доходы объектов гостиничной инфраструктуры Кубани выросли, несмотря на запрет заселять не привитых туристов, который власти региона издали в июле этого года. Так, отельеры Краснодарского края смогли заработать более 11 млрд рублей. Это почти на 10% больше, если сравнивать с показателями 2020 года, и на 70% больше, чем до пандемии Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с 2019 годом, увеличились и доходы санаториев, рост составил 30%. Вместе с тем, доходы общепита, напротив, упали по сравнению с августом прошлого года на 15%.

Ранее в туристической отрасли заявляли, из-за введенных ограничений спрос на отели в Краснодарском крае упал на 20–30%. Как считают в Ассоциации рестораторов и отельеров в Сочи, рост доходов гостиниц может быть связан с увеличением цен на услуги, а снижение доходов общепита – с более экономным отдыхом гостей. По данным ассоциации, тарифы гостиниц выросли в полтора – два раза по сравнению с июлем 2019 года.

Напомним, в августе в Ассоциации туристических операторов России заявляли, что из-за решения властей о заселении только вакцинированных туристов, под угрозой окажется не только летний, но и осенний – так называемый бархатный сезон. Тогда в АТОР прогнозировали, что в край из-за эпидемических ограничений не доедет порядка 1,6 млн отдыхающих, а количество бронирований сократится на 30%.

Источник фото: dg-yug.ru