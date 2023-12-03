Доктор Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

В своем доме в штате Коннектикут скончался уважаемый американский ученый и государственный деятель д-р Генри Киссинджер.

Генри Киссинджер родился на юге Германии в 1923 году, где его отец работал учителем. Его семья бежала из нацистской Германии в Америку в 1938 году. После того как в 1943 году д-р Киссинджер стал гражданином США, с 1943 по 1946 год он служил в 84-й дивизии армии США. Был награжден орденом Бронзовая звезда «за особые заслуги». После этого д-р Киссинджер служил в оккупированной Германии в службе контрразведки. Оставался в резерве армии США до 1959 г.

Д-р Киссинджер получил дипломы бакалавра, магистра и доктора философии Гарвардского университета, где почти 20 лет преподавал международные отношения. В 1969 году президент Никсон назначил его советником по национальной безопасности. После этого он занимал пост Государственного секретаря в администрациях президентов Никсона и Форда, и на этой должности д-р Киссинджер играл центральную роль в сближении с Китаем, ведении переговоров о прекращении Войны Судного дня на Ближнем Востоке и завершении участия США во Вьетнамской войне. Он работал над тем, чтобы бывшее государство Родезия встало на путь формирования представительного правительства, и участвовал в переговорах по ключевым соглашениям о контроле над вооружениями с Советским Союзом.

Д-р Киссинджер написал 21 книгу по вопросам национальной безопасности. С д-ром Киссинджером, считающимся одним из величайших государственных деятелей США, после его ухода с государственной службы в 1977 году регулярно консультировались президенты США от обоих политических партий и десятки зарубежных лидеров. В мае 2023 года он отметил свой 100-летний юбилей и оставался вполне активным в свой 100-й год жизни. В последнее время д-р Киссинджер особое внимание уделял последствиям появления искусственного интеллекта. Он был частым гостем СМИ, участвовал в экспертных дискуссиях, много писал и путешествовал за границу.

У д-ра Киссинджера остались жена Нэнси Мэгиннес Киссинджер, с которой они состояли в браке около 50 лет, двое детей от первого брака, Дейвид и Элизабет, и пять внуков.

Похороны пойдут в формате частной семейной службы. Позднее в Нью-Йорке пройдет поминальная служба. Вместо цветов семья советует делать пожертвования Animal Medical Center или Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, а также Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.