Доктор Кирилл Маслиев рассказал, скажется ли вынужденная изоляция России на сфере медицины

Кирилл Маслиев, доктор, кандидат медицинских наук, эксперт в области превентивной медицины, специалист по управлению системой здравоохранения и основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», рассказал, к каким глобальным последствиям для медицинской отрасли приведут санкции против России.

«Введенные ограничения коснутся многих секторов здравоохранения. Уже сейчас коллегам отменяют участие в международных конгрессах и симпозиумах как в качестве спикеров, так и в качестве слушателей. Это повлияет на процесс непрерывного обучения специалистов и лечения их пациентов. Неоткуда будет взять информацию о работе на новом высокотехнологичном оборудовании. Сама эта аппаратура, в большинстве своем, поступает из «закрытых» для нас стран. И если производители откажутся от сервисного обслуживания, придется переориентироваться на другие рынки и других разработчиков. Будет непросто, но альтернатива есть: израильские, китайские или корейские компании сегодня лидируют в области производства сложной медицинской техники», — говорит Кирилл Маслиев.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев уверен: рынки государств, отказавшихся от сотрудничества, понесут большие убытки. Уже через полгода их финансовые потери будут очень весомыми. Первая статья, по которой у них будет снижен доход — медицинский туризм. За ним следуют продажи медицинской продукции и оборудования. Россия прочно интегрирована в мировую экономическую систему, и ее искусственное выключение из любых цепочек и процессов не пройдет незамеченным для всех игроков зарубежной сферы здравоохранения.