Доктор Воронцов рассказал журналу The Balance о тайнах саморегуляции

Основой хорошего самочувствия каждого человека является крепкое здоровье, которым не многие могут похвастаться. Иногда стандартные методы лечения не приносят результатов при медицинских проблемах. В таких случаях саморегуляция может стать спасительным механизмом.

Доктор Роман Воронцов, врач-остеопат, кинезиолог и создатель программы «Саморегуляция», раскрывает тайны человеческого тела и подробно объясняет этот метод восстановления.

Доктор Воронцов объясняет, что саморегуляция — это физиологический процесс, основанный на анатомии, который возвращает тело в его первоначальное состояние, в котором оно было при рождении. Этот уникальный процесс доступен каждому, но немногие знают о его существовании.

Суть саморегуляции заключается в возвращении организма к его внутреннему ресурсному состоянию, что способствует самоисцелению и восстановлению.

Однако, по словам доктора Воронцова, для достижения наилучших результатов необходимо определить причину заболевания. Эксперт приводит интересное сравнение: все, что происходит с человеком в течение его жизни — будь то психосоматические переживания или травматические повреждения, такие как удары по голове, раны и глубокие шрамы, переломы и вывихи — отражается на нашем теле, подобно тряпичной кукле.

Также, доктор Воронцов объясняет, что саморегуляция это процесс, который помогает расслабить тело и снять блоки, мешающие человеку жить полноценной жизнью. Во время саморегуляции пациент остается в сознании и чувствует все происходящее.

Роман Воронцов подчеркивает, что этот процесс не связан ни с гипнозом, ни со сном или астралом, это естественная функция организма. Саморегуляцию можно осуществлять как при помощи квалифицированного специалиста, так и самостоятельно.

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