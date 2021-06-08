Документальное расследование Олега Мальцева вскрыло множество проблем Кузбасса

Общество
8 июня 2021

Люди Кузбасса, их судьбы, благополучие и развитие региона — вот что волнует Олега Мальцева, об этом он и его команда говорят открыто и никого не боясь. Независимое расследование — фильм «Дыры», опубликовано на YouTube-канале PR-агентства Олега Мальцева. Оно рассказывает о реальном положении дел в угледобывающей отрасли региона, называет имена высокопоставленных чиновников, при попустительстве которых намеренно банкротятся градообразующие предприятия и шахтеры остаются без работы. Как отмечает сам Олег Мальцев, на съёмки ушло более двух месяцев, и лента стала примером того, как должны работать независимые журналисты. Основной темой фильма «Дыры» стала проблема закрытия прибыльных шахт в угоду перехода на открытый способ добычи угля. «Можно заявлять об условных похоронах кузбасского бизнеса в сфере подземной добычи угля за редким исключением, когда у компаний есть возможность миксовать добычу», — говорит автор.

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