Документальный фильм-исследование о кулачных боях в России вышел в интернете

В российском интернет-пространстве состоялась премьера документального фильма «Царь горы 2.0», посвящённого кулачным боям – одному из самых популярных и зрелищных видов спорта современности, истоки которого уходят глубоко в историю.

Фильм представляет собой многогранное исследование о важной роли национальных и спортивных традиций в жизни народа, поднимает актуальные темы нравственности, патриотизма, настоящего мужества, мотивации и воспитания подрастающего поколения.

В картине легендарные и молодые спортсмены делятся откровенными историями личного становления. Специалисты из сфер истории и психологии помогают зрителю проследить, как из популярной издавна детской игры «Царь горы» и национальной забавы «Кулачные бои» формируется современный популярный вид спорта, какое влияние имеют подобные дисциплины на формирование мужского характера, как их популяризация укрепляет национальный дух народа России.

Фильм снят при участии промоушена кулачных боев USF. Герои фильма «Царь горы 2.0»:

Александр Волков – экс-чемпион Bellator (США), чемпион M-1 Challenge, боец UFC (США), топ-5 тяжеловесов UFC.

Александр Шлеменко – российский боец смешанного стиля, дважды выигрывал гран-при Bellator, экс-чемпион Bellator в среднем весе.

Виталий Минаков – четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо, экс-чемпион Bellator в супертяжелом весе.

Евгений Курданов – мастер спорта России по боксу, непобежденный чемпион по боям на голых кулаках, боец промоушена Bare Knuckle (США).

Мариф Пираев – чемпион мира по универсальному бою, боец промоушена AMC Fight Nights.

Антон Антонов – заслуженный мастер спорта по универсальному бою, двукратный чемпион мира.

Николай Белозерцев – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, боец промоушена USF.

Александр Ларкин – мастер спорта России по боксу, боец промоушена USF.

Руслан Кривуша – профессиональный тренер по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу. Тренер легенд ММА.

Тарас Кияшко – старший тренер по ММА «Strela Team», каскадер, актер.

Сергей Смирнов – президент Всемирного промоушена по организации кулачных поединков USF.

Оксана Янковская – спортивный психолог, психолог олимпийцев TOKIO 2020, сертифицированный нейрокоуч, мастер коуч ICI, Wingwave-коуч, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике.

Константин Полещук – кандидат исторических наук, независимый эксперт-историк.

Посмотреть картину можно по ссылке: https://youtu.be/hC069MpZkBI