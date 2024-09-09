Документальный видеопроект «Возвращение дома» представили в КАРО «Октябрь»

8 сентября 2024 года в кинотеатре КАРО «Октябрь» состоялось представление видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома». Центральной темой проекта «Возвращение Дома» стала уникальная история усадьбы великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка».

Усадьба Ивановка Тамбовской губернии, в которой создано 85 процентов композиторского наследия Рахманинова, была полностью утрачена в 1919 – 1921 годах, оказавшись в эпицентре крестьянского восстания; полувековой подвижнический труд учителя Александра Ермакова подарил усадьбе вторую жизнь. История возрождения «Ивановки» навсегда обрела свое великое и неповторимое звучание, а чудо возрождения можно назвать необъяснимым – ведь усадьба не потеряла своей вдохновляющей силы. Сегодняшняя «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова, но при этом является мощным источником вдохновения для деятелей искусства всех его направлений; множество значимых в масштабах страны творческих свершений вдохновлено «Ивановкой». Возрожденный мир усадьбы продолжает интенсивно питать русскую культуру, оставаясь одновременно и ее колыбелью, и ее центром. Справедливости ради отметим, что подвижник Александр Ермаков занимался не только историей и судьбой «Ивановки»; он стоял у истоков множества процессов восстановлений и воссозданий, понимая значение усадеб-колыбелей русской культуры и необходимость их возрождения не только во имя сохранения и понимания основ и традиций русской культуры, но и продолжения ее непрерывного развития.

Видеопроект в КАРО «Октябрь» представили его создатели – преподаватель Московской консерватории, кандидат искусствоведения, видеограф Иван Старостин и доцент Московской консерватории, пианистка Елена Тарасова. Вступительные слова сказали сотрудники Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» Татьяна Дорофеева и Юлия Запяткина. Впечатлениями об усадьбе Рахманинова поделился композитор, профессор Московской консерватории Андрей Микита, впервые в искусстве создавший музыкальную летопись истории усадьбы «Ивановка»; фортепианная пьеса-летопись была написана на территории Музея-заповедника.

Видеопоказ посетили представители Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Межрегиональной общественной организации «Шаляпинский центр», Фонда А.Н. и А.С. Скрябиных, музейного сообщества столицы, представители информационных агентств и московских СМИ, а также научный мир, артистический социум, студенчество творческих вузов.

Документальный проект Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», представленный в КАРО «Октябрь», доступен для просмотра на видеоплатформах YouTube, RuTube и VK Видео.