Доля Тинькофф Кассы на рынке онлайн-выплат таксистам в 2023 году составила 46%

Экономика
29 февраля 2024

Рост рынка онлайн-выплат таксистам в 2023 году составил 26%, при этом в данном сегменте на долю сервиса «Тинькофф Касса» приходится 46%. Сервис массовых онлайн-выплат для бизнеса стабильно работает для партнеров «Тинькофф Кассы» (a2c, account-to-card). Об этом заявил СЕО «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев.

Интернет-эквайринг от Тинькофф Кассы предполагает поддержку всех популярных сценариев и способов оплаты. Сервис продолжает развитие в данном направлении. Подключение возможности оплаты покупок через SberPay осуществлено в 2023 году. В скором будущем клиенты всех отечественных банков смогут пользоваться Tinkoff Pay для онлайн-оплаты.

Свыше 20 тыс. новых партнеров каждый год подключаются к сервису «Тинькофф Касса». Эксперты подсчитали, что компания находится на второй строчке по количеству юридических лиц (примерно треть рынка интернет-эквайринга).

Рынок интернет-эквайринга в 2023 г. составил около 7,7 трлн рублей (при этом маркетплейсы не учитываются).

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