Дом железнодорожников поздравил Курск с 23 февраля выездными концертами

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28 февраля 2024

Центральный дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ) поздравил Курск с Днем защитника Отечества. Два выездных концерта прошли в городе 20 и 21 февраля, сообщает газета «Культура».

Первое мероприятие состоялось в Курском гарнизонном Доме офицеров Минобороны России для военнослужащих срочной и контрактной службы. На следующий день большой праздничный концерт прошел в Областном культурно-досуговом центре для сотрудников Московской железной дороги, военнослужащих, участников СВО, пенсионеров, а также для жителей и гостей Курска.

Со сцены прозвучали произведения, посвященные героическим подвигам защитников Родины, а также музыкальные номера. Гости погрузились в атмосферу уважения к воинской доблести и благодарности за мирное небо над головой, отметили в пресс-службе ЦДКЖ.

«Традиционно была проведена церемония награждения сотрудников Московской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Также был показан документальный фильм о регулярной помощи МЖД жителям Дебальцево», — говорится в сообщении.

В программе участвовали коллективы Курской области, творческие коллективы ТКЗ «ЦДКЖ», участник проекта «Баян Микс» музыкант и певец Сергей Котков, а также заслуженный артист России Михаил Вашуков.

Фото: Пресс-служба ЦДКЖ

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