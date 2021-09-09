Домен .РУС поможет жителям Курил заявить о себе как о части русскоязычного сообщества

4 сентября завершился Восточный экономический форум — важнейшее мероприятие, посвящённое развитию дальневосточного региона. На нём был принят целый ряд перспективных проектов по развитию промышленности, бизнеса и туризма.

Особое внимание привлекло объявление Курильских островов преференциальной зоной. Бизнес на островах на десять лет будет освобождён от налогов на прибыль, землю и имущество, будут снижены страховые взносы. Это даст толчок развитию региона. Однако не стоит исключать и возможное обострение конфликта: Япония вновь заявила о своих претензиях на эту территорию.

В связи с этим важно, чтобы те, кто живёт и работает на Курилах, заявили о себе как о части русскоязычного сообщества. Для этого мы можем предложить создавать сайты в доменной зоне .РУС, созданной для мирового русскоязычного сообщества. А в рамках проекта МИР.РУС каждый гражданин России может зарегистрировать домен бесплатно на всю жизнь.

Домен .РУС может послужить и развитию других проектов на Дальнем Востоке.

На форуме было подписано соглашение о поддержке внутреннего туризма в регионе, вдвое увеличен кешбэк для туристов. Однако туристические зоны Дальнего Востока не так известны, как, например, тот же Крым. Создание тематических сайтов в зоне .РУС поможет привлечь новых туристов, причём не только из России, но и со всего мира, так как домен .РУС не имеет национальных рамок. Он открыт для людей со всего мира, владеющих русским языком.

Таким образом, домен .РУС может помочь в развитии Дальнего Востока в целом.

О Регистратуре .РУС (rusnames.ru). Компания «Русские Имена» создана с целью расширения русскоязычного адресного пространства сети интернет в интересах русскоязычного интернет-сообщества. Основными направлениями деятельности компании являются администрирование домена .РУС, создание и поддержка новых русскоязычных доменов верхнего уровня.