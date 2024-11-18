Doo Group получила лицензию CySEC для Doo Financial 

Подразделение Doo Group Doo Financial получило новую лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Получение новой лицензии CySEC подчеркивает широкую нормативную базу Doo Group, которая уже охватывает несколько финансовых юрисдикций, включая Великобританию, Австралию, Гонконг и Малайзию. Как европейский надзорный орган, комиссия CySEC обеспечивает надежную нормативно-правовую среду и должна повышать доверие клиентов.

«Приобретение новой лицензии CySEC является важной вехой для Doo Financial, знаменующей крупный шаг в нашем постоянном росте и стратегическом расширении. Это достижение не только укрепляет нашу приверженность поддержке высочайших стандартов нормативного соответствия, но и подтверждает наше положение доверенного, надежного финансового учреждения в Европе. За счет выполнения строгих требований CySEC мы можем предложить клиентам расширенный спектр услуг, повысить прозрачность и обеспечить долгосрочную стабильность во все более сложной и динамичной финансовой среде», сообщил Костас Каппай (Costas Kappai) из Doo Financial EU.

Компания Doo Financial EU, европейское подразделение Doo Financial, теперь может обслуживать клиентов по всей Европе в соответствии с нормами и правилами Европейского агентства по финансовому надзору. Европейские клиенты получат пользу от нормативной защиты CySEC, включая безопасность средств клиентов и прозрачные методы ведения бизнеса, что обеспечит безопасную и надежную среду для трейдинга.

Doo Group, учрежденная в 2014 году и имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, является международным поставщиком финансовых услуг, ориентированным на финансово-технологическую сферу.