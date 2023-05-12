Dreame Technology объявляет День семьи в Юго-Западной Европе (с розыгрышами призов)

Движимая своим видением расширения возможностей жизни благодаря технологиям, компания Dreame запускает свое флагманское мероприятие Family Day 2023, чтобы отпраздновать дух семьи — также будут проведены розыгрыши призов в Германии, Франции, Испании и странах Бенилюкса.

Основанная в 2017 году, компания Dreame Technology является ведущей инновационной компанией по производству потребительских товаров, которая фокусируется на умных бытовых приборах с технологией двигателя №1 в мире, обеспечивающей самое высокое число оборотов. Поскольку сезон весенней уборки в самом разгаре, у вас есть шанс выиграть некоторые из самых продаваемых интеллектуальных чистящих продуктов Dreame, включая фаворит Amazon — L10s Ultra.

L10s Ultra в центре внимания

Совершенно новый робот для уборки от компании Dreame набирает обороты по всему миру, от Юго-Западной Европы до Канады. Напоминаем, что с L10s Ultra вы получаете:

— Всестороннюю уборку с мощностью всасывания 5300 Па;

— Функцию автоматического обнаружения ковра, перемещение по ковру без необходимости какой-либо ручной помощи, поэтому вам не придется поднимать пылесос каждый раз, когда он попадет на ковер;

Вместительный 2,5-литровый резервуар для чистой воды для более продолжительной уборки;

— Функцию самоочистки – вам не придется постоянно беспокоиться о его очистке.

Кто знает, возможно, один из этих продуктов попадет в ваш почтовый ящик в честь Дня Семьи 2023 года!

Как принять участие – Германия

Подпишитесь на @dreame_dach в Instagram; Поставьте «лайк» нашему объявлению; Отметьте 3 человек в комментариях; Чтобы удвоить свои шансы, укажите свои данные на нашей целевой странице;

Также можете перепостить сообщение с хэштегом #DreameFamily и пометить нашу официальную учетную запись Instagram, чтобы поделиться с другими семьями.

В конце концов, чем больше людей смогут облегчить бремя уборки, тем больше времени будет у всех нас, чтобы лелеять важные моменты, тратя меньше времени на уборку полов и проводя больше времени в гостиной, вспоминая старые добрые времена.

Как принять участие – остальные страны Юго-Западной Европы

Перейдите на официальные учетные записи Instagram для вашей страны и ознакомьтесь с сообщением с дальнейшими инструкциями.

Франция

Испания

Италия

Нидерланды

Не пропустите – попробуйте сами, и не забудьте поделиться удовольствием от домашнего уюта со своей семьей и друзьями! Всем нужна умная уборка, чтобы остановить агонию повседневной уборки.