Dreame Technology представит на выставке IFA 2022 свои новинки для уборки умных домов

Быстрорастущая компания Dreame Technology (Dreame), лидирующая в области технологий интеллектуальной уборки дома, представит на выставке IFA 2022 в Германии, в которой она участвует впервые, серию нового оборудования для повышения качества уборки полов. Компания рассматривает свое присутствие на крупнейшей в Европе выставке бытовой электроники как важную возможность представить себя более широкой аудитории в Европе по мере того, как ее бренд завоевывает популярность в Германии и за ее пределами.

Посетители стенда Dreame смогут ознакомиться с некоторыми популярными моделями из выпускаемой компанией линейки роботов-пылесосов, пылесосов для сухой и влажной уборки, а также беспроводных вертикальных пылесосов. Главным событием станет презентация новейшего робота-пылесоса для сухой и влажной уборки — L10s Ultra. L10s Ultra предназначен для полной автоматизации уборки дома за счет интеграции функций автоматического сбора пыли, мытья и сушки швабры, добавления воды и раствора, а также других улучшенных функций.

К числу новых интересных моделей также относятся пылесос для сухой и влажной уборки, способный легко чистить труднодоступные края и углы, робот-пылесос, использующий искусственный интеллект для обхода препятствий, а также вертикальный пылесос со сверхмощным всасыванием, обеспечивающий тщательную очистку различных типов напольных покрытий и мебели.

Компания, создающая свою продукцию на основе крупных технологических прорывов в сфере высокоскоростных цифровых двигателей, также представит свой новейший цифровой двигатель, разгоняющийся до более чем 180 тысяч оборотов в минуту — скорость, не превзойденная конкурентами.

Новаторская компания Dreame, использующая передовые роботизированные технологии для домашних хозяйств, также изучает потенциал использования этой технологии для более широких областей применения. Выставляемый бионический четырехпедальный робот оригинального дизайна Eame One продемонстрирует, как компания движется вперед по пути инноваций.

Основатель и генеральный директор Dreame Юй Хао (Yu Hao) заявил следующее: «Мы с нетерпением ждем встречи с пользователями на выставке IFA и обмена нашими последними инновациями на встрече лидеров отрасли. Мы воспринимаем эту торговую выставку как ценную возможность узнать мнение наших пользователей, установить связь с отраслевыми инсайдерами и найти новых бизнес-партнеров в Германии и по всей Европе. Мы будем продолжать внедрять инновации и создавать хорошие товары для каждой семьи».

За годы своей деятельности Dreame добилась устойчивого роста бизнеса на зарубежных рынках, особенно в Германии. В 2021 году ее кривая роста поднялась до 150% по сравнению с 2020 годом благодаря постоянному повышению доверия к ее продукции со стороны потребителей как онлайн, так и офлайн. В первой половине 2022 года выручка от продаж компании увеличилась на 100% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Доля компании Dreame в основных розничных каналах в Германии превысила 80 %, включая ведущие розничные сети Mediamarkt, Euronics, Otto, Cyberport и др.

Компания инвестировала значительные средства в проектирование и разработку продукции. дDreame получила множество почетных наград за свою продукцию от престижных организаций, включая немецкую премию Red Dot Design Award 2022 года за робот-пылесос Dreame Bot Z10 Pro, премию iF Design Award 2022 года за робот-пылесос Dreame Bot W10, а также другие отраслевые награды.

Компания Dreame ожидает посетителей на берлинской выставке IFA в зале 7.1a, стенд 105, со 2 по 6 сентября.