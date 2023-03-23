DTiQ объявляет о назначении высшего руководства для контроля за продажами и маркетингом на следующем этапе роста

DTiQ, портфельная компания Digital Alpha Advisors, LLC и ведущий поставщик решений нового поколения для видеонаблюдения, аналитики и управляемых решений для ресторанов и торговых точек, объявила о назначении Джона Доннелли третьего (John Donnelly III) своим новым директором по прибыли.

Джон является успешным лидером в области продаж и маркетинга с более чем 25-летним опытом работы, на протяжении своей карьеры он успешно реализовал стратегии роста на многочисленных вертикальных рынках и отраслях, а также в компаниях на различных этапах, начиная с стартапов, финансируемых частными компаниями, и заканчивая успешными IPO. Он также работал с крупными технологическими компаниями, такими как Cisco, Nokia и AT&T. На этой недавно созданной должности директора по прибыли Джон будет контролировать все продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, операции по продажам и внедрению компании DTiQ и будет отвечать за реализацию общей стратегии выхода на рынок. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Марку Литцу (Marc Litz).

«Мы рады, что Джон станет частью нашей команды в такой решающий момент роста для нашей компании, — заявил генеральный директор DTiQ Марк Литц. — У Джона, несомненно, успешный опыт работы в ведущих командах продаж и маркетинга всевозможных размеров для компаний, находящихся на различных этапах роста, и в самых разных отраслях. Мы уверены в том, что успех перейдет на вертикальные рынки закусочных, розничной торговли и минимаркетов, наши основные сферы деятельности на сегодняшний день». Г-н Литц продолжил: «Мы также хотим поблагодарить бывшего директора по работе с клиентами компании Джо Миньоне (Joe Mignone) за его службу и достижения в течение более четырех лет работы с компанией и желаем ему удачи в его дальнейшей карьере».

Управляющий партнер Digital Alpha Advisors LLC Рик Шротри (Rick Shrotri) добавил: «Коммерческая хватка Джона, основанный на анализе данных подход и опыт развития и поддержания масштабируемых торговых и маркетинговых организаций делают его идеальным приобретением для команды DTiQ». Г-н Шротри продолжил: «Наши планы дальнейшего расширения возможностей и выхода на новые рынки сбыта требуют уникального сочетания знаний и опыта в области аппаратного и программного обеспечения, которыми обладает Джон. Я уверен, что опыт Джона в Cisco в сочетании со стратегическими отношениями Digital Alpha в рамках экосистемы Cisco ускорит реализацию этой стратегии как в США, так и по всему миру».