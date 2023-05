Dubai Industrial City заключили партнерские отношения с MoIAT, MOCCAE, EDB и DET Дубая

Dubai Industrial City, являющийся членом TECOM Group PJSC, подписали три крупных стратегических партнерства с Министерством Промышленности и Передовых Технологий (MoIAT), Министерством по Изменению Климата и Окружающей Среды (MOCCAE), Банком Развития Эмиратов (EDB) и Департаментом Экономики и Туризма Дубая (DET) в целях стимулирования роста производственной отрасли ОАЭ и для укрепления позиции ОАЭ в качестве экологически безопасного и привлекательного глобального промышленного центра.

Strategic partnership with DET

3 мая 2023 на церемонии подписания в Jumeirah Emirates Towers в Дубае присутствовали высокопоставленные должностные лица и, в том числе, Заместитель Секретаря Министерства Промышленности и Передовых Технологий Его Превосходительство Омар Аль Сувайди. Мохаммед Аламири, Помощник Заместителя Министра по Вопросам Продовольственного Разнообразия Министерства Изменения Климата и Окружающей Среды; Ахмед Аль-Накби, Генеральный Директор Банка развития Эмиратов; Хади Бадри, генеральный директор Корпорации экономического развития Дубая – Департамент Экономики и Туризма Дубая; Абдулла Белхуль, Исполнительный Директор ТЕСОМ Group; и Сауд Абу Альшавареб, Исполнительный Вице-президент по Промышленному Лизингу ТЕСОМ Group.

Эти соглашения соответствуют долгосрочным целям Operation 300bn, «Make it in the Emirates» «Национальной Продовольственной Безопасности» и Чистого Нуля в ОАЭ к 2050 – стратегий развития промышленного сектора ОАЭ и повышения их национальной стоимости и мирового экспорта, а также Dubai Economic Agenda D33 в целях содействия устойчивому развитию, инновациям и иностранным инвестициям в местный производственный сектор.

Strategic partnership with MOCCAE

Эти соглашения будут способствовать расширению местных и региональных возможностей для промышленного роста за счет специально разработанной экосистемы Dubai Industrial City, создавая многогранный подход, способствующий сотрудничеству между государственным и частным секторами в решении таких экономических приоритетов, как современное производство, устойчивое развитие и продовольственная безопасность.

Комментируя это партнерство, Его Превосходительство Омар Аль Сувайди, Заместитель Секретаря Министерства Промышленности и Передовых Технологий, заявил следующее: «MoIAT гордится поддержкой кампании Make Brilliance, согласованной с целями инициативы «Make it in the Emirates » – одного из ключевых столпов нашего промышленного сектора и жизненно важного вклада в экономический рост и диверсификацию ОАЭ. В рамках инициативы Make it in Emirates мы формируем прочное промышленное сообщество местных и международных компаний, которые вносят свой вклад в экономический рост и диверсификацию ОАЭ.

«Наше партнерство с Dubai Industrial City будет способствовать дальнейшему укреплению этого сообщества и его связей с заинтересованными сторонами, помогая укреплению репутации ОАЭ как глобального направления для отраслей будущего. Компания MoIAT стремится сотрудничать с партнерами в целях поддержания нашей национальной репутации в качестве международного направления производства. Форум Make it in the Emirates в этом месяце станет ключевой платформой для взаимодействия наших национальных предприятий с международными партнерами для обсуждения возможностей и стимулирования переговоров по устойчивому промышленному развитию. Мы с нетерпением ждем возможности представить больше возможностей и стимулов, а также подчеркнуть уникальность ценностного предложения ОАЭ».

После церемонии подписания Сауд Абу Альшавареб, исполнительный Вице-Президент по Промышленному Лизингу в TECOM Group, заявил, что эти соглашения проложат путь для Dubai Industrial City, чтобы обеспечить пути для расширения промышленного и логистического секторов в Дубае и ОАЭ.

«Развитие промышленности и логистики имеет важнейшее значение для стратегии развития ОАЭ. Логистическая сеть Дубая и благоприятное для бизнеса законодательство сделали его привлекательным промышленным центром. Являясь одной из крупнейших промышленных экосистем региона, мы стремимся вывести этот сектор на новый уровень, раскрывая базовую рыночную стоимость и привлекая международных инвесторов в соответствии с Operation 300bn «Make it in the Emirates» и Экономической Программой Дубая «D33″. Партнерские отношения с ключевыми государственными структурами, такими как MoIAT, MOCCAE, и DET Дубая обеспечат укрепление позиций ОАЭ в качестве глобального промышленного центра, стимулируя будущие инвестиции», – добавил Алшавареб.

Strategic partnership with MoIAT EDB

Развитие национальной производственной отрасли

Dubai Industrial City опирается на свое давнее партнерство с MoIAT и EDB в целях продвижения инициативы «Make it in the Emirates» в рамках Operation 300bn, которая привлекает инвесторов, новаторов и разработчиков для участия в национальном промышленном и передовых производственных секторах с целью экспорта продукции ОАЭ на новые мировые рынки.

В рамках трехстороннего соглашения, подписанного в ходе этого мероприятия, MoIAT, EDB и Dubai Industrial City будут сотрудничать в целях укрепления репутации ОАЭ в качестве глобального направления для будущих отраслей. MoIAT привлечет Dubai Industrial City в качестве партнера частного сектора для совместного продвижения экономических приоритетов «Make it in the Emirates» на местных, региональных и международных мероприятиях.

Эти совместные усилия по развитию производственного и промышленного секторов ОАЭ будут подкреплены возобновлением партнерства Dubai Industrial City с EDB для обеспечения финансирования своих клиентов на сумму 1 миллиарда AED. Оба подразделения будут поддерживать развитие передовых и устойчивых производственных и логистических технологий в ОАЭ за счет предоставления малым и средним предприятиям инновационных финансовых и банковских решений.

Комментируя это соглашение, генеральный директор Emirates Development Bank Ахмед Аль Накби заявил следующее: «Подписание этого MoU сегодня подчеркивает жизненно важную роль EDB в повышении экономической устойчивости и конкурентоспособности ОАЭ. В 2022 EDB одобрили выделение 513.4 миллиона AED на финансирование проектов и предприятий, расположенных в Dubai Industrial City.

«Мы гордимся своим участием в кампании Dubai Industrial City’s #MakeBrilliance, которая укрепляет приверженность ОАЭ инновациям и совершенству в промышленном производстве. Наше обязательство предоставить 1 миллиард AED компаниям, расположенным в этом районе в течение следующих трех-пяти лет, свидетельствует о значительном увеличении имеющегося капитала, возвестив новую эру промышленного финансирования для содействия поставке инновационной продукции, производимой в ОАЭ.

Благодаря стратегическим партнерствам с такими ключевыми игроками, как MOIAT и Dubai Industrial City, EDB выявляет развивающиеся проекты и эффективно и быстро развертывает капитал. Наше партнерство играет важную роль в обеспечении устойчивости и роста в промышленном ландшафте ОАЭ, поскольку мы превосходно развиваем партнерские отношения и продолжаем поддерживать проекты, способствующие экономическому росту и конкурентоспособности страны».

Новое партнерство с MOCCAE и DET Дубая

Dubai Industrial City и MOCCAE подписали соглашение о повышении продовольственной безопасности для поддержки «National Food Security Strategy 2051». Обе стороны будут содействовать внедрению передовых технологий для укрепления местного сектора производства продовольствия и подчеркнут важность инноваций, обмена знаниями и обеспечения безопасности питания.

Его Превосходительство Энг. Мохаммед Аламири, Помощник Заместителя Секретаря по Сектору Продовольственного Разнообразия при Министерстве Консультирования по Изменению Климата и Охраны Окружающей Среды подчеркнул, что все они являются партнерами в поддержке конкурентоспособности ОАЭ и достижении ее целей по повышению продовольственной безопасности на основе инновационных решений и современных технологий, которые являются экологически чистыми.

Его Превосходительство добавил следующее: «В связи с проведением в ОАЭ двадцать восьмой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об Изменении Климата (COP28) и в соответствии с Годом Устойчивого Развития посредством нашего стратегического партнерства с Dubai Industrial City, мы подчеркиваем важность укрепления рейтинга ОАЭ по показателям глобальной продовольственной безопасности и превращения его в инновационный центр продовольственной безопасности. ОАЭ ставят своей целью стать лучшими в мире в мире по индексу продовольственной безопасности к 2051 г. за счет использования современных методов и технологий, увеличения местного производства и развития местных и международных партнерских отношений для диверсификации источников продовольствия».

Устойчивое развитие остается одним из ключевых столпов развития Дубая и всеобъемлющей производственной стратегии ОАЭ, а соглашение между Дубаем и MOCCAE будет способствовать декарбонизации промышленного сектора. Обе стороны будут сотрудничать в осуществлении природоохранного законодательства и постановлений, а также в продвижении углеродного реестра ОАЭ и механизма кредитования для поддержки усилий по декарбонизации в промышленном и логистическом секторах в рамках Стратегии Чистого Нуля в ОАЭ к 2050 году.

Соглашение с DET Дубая будет способствовать развитию Dubai Economic Agenda D33 за счет привлечения прямых иностранных инвестиций в производственный и логистический секторы. Демонстрируя перед мировой аудиторией готовые к использованию предложения данной экосистемы, компания Dubai Industrial City ставит своей целью привлечь международных производителей к созданию экспортной сети из Дубая и ОАЭ.

Хади Бадри, генеральный директор Департамента Экономики и Туризма Дубая , заявил следующее: «Будучи Департаментом Экономики и Туризма Дубая , мы стремимся развивать потенциал прогрессивного государственно-частного партнерства Дубая в целях обеспечения Dubai Economic Agenda D33 и объединения различных заинтересованных сторон для содействия успеху. Мы сосредоточили внимание на ряде основных приоритетов на следующее десятилетие, включая увеличение добавленной стоимости в промышленном секторе и содействие росту экспорта, создание основы для устойчивого экономического развития и достижение самообеспеченности в ряде ключевых секторов и отраслей, включая производство».

Запуск #MakeBrilliance

Кроме того, в рамках этого мероприятия запущена кампания # MakeBrilliance на Дубайском Industrial City, которая повысит статус промышленного хаба по всему миру. MoIAT, MOCCAE, EDB и Дубайский DET усилят кампанию на глобальных, региональных и местных мероприятиях.

Dubai Industrial City, основанный в 2004 году, является одним из крупнейших промышленных и логистических центров региона. В нем работают более 800 клиентов и 300 заводов. Он стал катализатором роста и расширения промышленного сектора ОАЭ с генеральным планом мирового уровня, разделенного на зоны по секторам, включающие в себя минеральное сырье, цветные металлы, F&B, торговлю и дистрибуцию, транспортировку, химикаты, технику и оборудование.

Dubai Industrial City является частью портфеля TECOM Group – 10 бизнес-районов, включающих Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Studio City, Dubai Production City, Dubai Science Park, Dubai Knowledge Park, Dubai International Academic City и Dubai Design District (d3).

Информация о компании TECOM Group PJSC

TECOM Group с 1999 года развивает стратегически важные бизнес-районы Эмиратов. У TECOM Group есть все возможности для того, чтобы продолжать играть неотъемлемую роль в закреплении статуса Дубая в качестве глобального хаба для бизнеса и талантливых специалистов.

Портфель TECOM Group состоит из 10 дополнительных бизнес-направлений, охватывающих 6 жизненно важных секторов экономики, основанных на областях, включающих дизайн, образование, производство, СМИ, науку и технологии. Группа предоставляет разнообразный индивидуальный лизинговый портфель, включающий офисы, рабочие помещения, склады и территорию, для более чем 9 500 клиентов и более 105,000 профессионалов.

TECOM Group предлагает дополнительные услуги для создания конкурентоспособной и привлекательной среды для бизнеса и предпринимателей для процветания и содействия взаимодействию между участниками сообществ в округах. Государственные и корпоративные сервисы предоставляются через интегрированную платформу интеллектуальных услуг под названием «axs», которая упрощает ведение бизнеса и обеспечивает участников сообщества положительным опытом.

TECOM Group также предоставляет специализированные промышленные объекты, включая студии медиа-производства, лаборатории и студенческие кампусы. Платформа in5 служит вспомогательной платформой для предпринимателей и стартапов, и предлагает инновационные центры для поддержки технологических, медийных и дизайнерских стартапов, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Её перспективные рабочие помещения «D/Quarters» обеспечивают стимулирующую рабочую среду для арендаторов, а пакет «Go Freelance» – сервис для талантливых специалистов.