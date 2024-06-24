Джо Павелски: легенда хоккея, который не выиграл Кубка Стэнли

Джо Павелски, 39-летний нападающий из США, завершает свою карьеру в НХЛ, оставив за собой память о его неустанной борьбе и достижениях.

Джо Павелски, нападающий из США, который никогда не выигрывал Кубок Стэнли, официально объявил о завершении своей карьеры в НХЛ. Павелски, выбранный на драфте в 2003 году под 205-м номером, провёл 18 лет в лиге, играя за «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Он является одним из лучших игроков в истории НХЛ, не выигравшего Кубок Стэнли. За матчами Джо можно было следить вместе с 1xBet. Букмекер предлагает различные бонусы (https://betonmobile.by/mobile-freebets-bonuses/bonusiy-1xbet), которые вы можете посмотреть на сайте.

Спортсмен никогда не был самым большим или самым быстрым хоккеистом, но он нашёл свою игру, отрабатывая подставления и не боясь играть на опасных участках льда. Он боролся с травмами, выходил на сцену в важные моменты и вдохновлял своих товарищей по команде. Павелски также известен своей неустанной работой над собой, он провёл бесчисленные часы на тренировках, отрабатывая подставления и улучшая свои навыки. Другие новости спорта и промокоды ищите на сайте Бетонмобайл.

В истории НХЛ он занимает 13-е место по количеству шайб в плей-офф, отставая лишь на два гола от Марио Лемье. Он лидирует среди действующих американских хоккеистов по количеству голов и шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Павелски также шестой по шайбам и очкам в регулярных чемпионатах среди американцев за всю историю.

«Без него НХЛ уже не будет прежней», — заключает официальный сайт лиги. Павелски не только оставил свой след в истории хоккея, но и вдохновил многих игроков, включая его товарищей по команде. Он является примером для подражания, его преданность хоккею и его клубу является образцом для многих молодых игроков.

В 2019 году Павелски перешёл в «Даллас Старз» и провёл три сезона, за которые набрал 307 очков в регулярных чемпионатах и 43 очка в плей-офф. В этом сезоне он установил рекорд среди всех действующих хоккеистов по количеству голов в своей возрастной категории, забив 27 шайб. Павелски также помог «Далласу» выйти в финал конференции в этом сезоне, где они проиграли «Вегасу» в шести матчах.

Он также играл на Олимпиаде и Кубке мира, но не выиграл ни одного трофея. Он является одним из лучших игроков в истории НХЛ, не выигравшего Кубок Стэнли. Несмотря на это, он оставил свой след в истории хоккея, его достижения и преданность своему клубу навсегда останутся в памяти болельщиков.

Джо Павелски не мог и мечтать о лучшей возможности, о лучшей группе парней. В этом сезоне было много разных эмоций. Вопрос о завершении карьеры как будто был уже заранее решён для него. Он не хочет говорить, что это официально, но, знаете, в его планах нет продолжения карьеры в следующем сезоне. Он ещё сделает окончательное заявление. Будет больше слов. Он понадобится немного времени, чтобы действительно собрать их воедино и всё обдумать.

Джейми Бенн, капитан «Далласа», считает Джо лучшим товарищем по команде и человеком за все времена. Он является отличным лидером и хорошим другом.

Джейк Эттингер, вратарь «Далласа», не думает, что осознание действительно придёт до следующего сезона, когда ты вернёшься в лагерь, а его там не будет, когда ты полетишь в самолёте, а его — того, кто обычно сидит рядом — уже не будет на своём месте. Он просто не думает, что хватит слов, чтобы описать, насколько он велик. Это не та дыра, которую вы когда-либо сможете заполнить. Вы сделаете всё, что в ваших силах, но никогда не сможете заполнить её.

Питер Дебур, главный тренер «Далласа», считает, что Павелски семь раз выходил в финал конференции и дважды — в финал Кубка. Он отказался от дополнительных тренировок, оставив всего себя на льду до конца. Без него НХЛ уже не будет прежней.

Он навсегда останется в памяти болельщиков как легенда хоккея, который не выиграл Кубок Стэнли, но оставил свой след в истории спорта.