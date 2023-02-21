Ecobat построит новый объект по переработке литий-ионных аккумуляторов в Аризоне

Ecobat, мировой лидер в области переработки аккумуляторов, строит свой третий завод по переработке литий-ионных аккумуляторов и первый в Северной Америке. Новый завод в Каса-Гранде (шт. Аризона) первоначально будет производить 10 000 тонн переработанных материалов в год, а также планирует увеличить емкость для удовлетворения растущей потребности в переработке литий-ионных аккумуляторов.

«Мы очень рады расширению своего глобального присутствия по переработке литий-ионных аккумуляторов за счет нового завода в Каса-Гранде (шт. Аризона)», – заявил глава компании Ecobat, Маркус Рэндольф. «Этот завод, как и наши предприятия по переработке литий-ионных батарей в Германии и Великобритании, представляет собой важную веху в стратегии Ecobat по развитию нашего бизнеса по переработке литий-ионных аккумуляторов до масштабов, аналогичных нашему ведущему в мире бизнесу по переработке свинцовых батарей».

Ecobat Casa Grande будет перерабатывать отслужившие свой срок литий-ионные батареи посредством диагностики, сортировки, измельчения и разделения материалов для получения концентрированной черной массы, содержащей ценные материалы литий-ионных батарей. Производство будет располагаться примерно в 1км от существующего объекта Ecobat Resources Arizona, где на протяжении 15 лет используются новейшие технологии и высококвалифицированный персонал для производства анодов. Ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале этого года.

«С появлением еще одного мирового новатора в области аккумуляторных батарей Аризона становится центральным центром технологий хранения и переработки энергии», — сказала Сандра Уотсон, президент и исполнительный директор Управления торговли Аризоны. «Благодаря этому современному предприятию Ecobat Casa Grande будет способствовать устойчивому развитию Аризоны, расширяя нашу аккумуляторную промышленность и создавая квалифицированные рабочие места».

Ecobat поддерживает выдающиеся сертификаты International Organization for Standardization (ISO) в системах охраны окружающей среды, безопасности и охраны здоровья, качества и управления энергопотреблением. Расширение компании на североамериканском рынке подкрепляет ее стремление предоставлять устойчивые решения по вторичной переработке передовых аккумуляторных батарей.

«Поздравляем компанию Ecobat и благодарим вас за то, что вы привели свою компанию и рабочие места в наш район», — сказал мэр Каса-Гранде, Крейг МакФарланд. «Меня постоянно спрашивают, что мы будем делать, когда полностью перейдем на электромобили и нам придется иметь дело со старыми батареями! Этот новый завод по переработке литий-ионных батарей — прекрасный пример того, что нам нужно: компания преуспевает и расширяет устойчивое производство в нашем округе. Мы приветствуем второй объект их деятельности в городе Каса-Гранде и одобряем их усилия по использованию устойчивых методов в своей отрасли, обеспечивая рабочие места для жителей, которые ищут возможность работать ближе к дому.»