EcoFlow DELTA Pro завоевал премию Deutschland Favorit 2022

Компания EcoFlow, являющаяся ведущим в отрасли производителем портативных источников энергии и решений для возобновляемых источников энергии, вошла в число лауреатов премии Deutschland Favorit 2022 (дословно — «Фаворит Германии») — престижная награда, сочетающая в себе опыт и общественное мнение. EcoFlow завоевал в категории «электроника и технологии», где он был признан одним из наиболее надежных потребительских технологических продуктов на немецком рынке.

Deutschland Favorit — премия, присуждаемая всемирно известной компанией, специализирующейся на информационных технологиях, и немецкой Медиагруппой SZ Institute, владеющей одной из крупнейших ежедневных газет Германии Süddeutsche Zeitung (дословно — «Южногерманская газета»). Общественное мнение сочетается с рекомендациями экспертного совета, что делает Deutschland Favorit надежным потребительским руководством.

EcoFlow DELTA Pro — первый в мире экологичный портативный домашний аккумулятор, являющийся первым шагом в реализации амбициозной концепции компании, заключающейся в обеспечении надежного, низкоуглеродного и возобновляемого источника энергии как для частных лиц, так и для домашних хозяйств и отраслей. При использовании с комплектующими из экосистемы EcoFlow, в частности, дополнительными аккумуляторами, солнечными панелями и панелью управления «умным» домом, DELTA Pro может обеспечить до недели работы в аварийном режиме электропитания.

Модель EcoFlow DELTA Pro, запущенная на Kickstarter в прошлом году, собрала более 10 миллионов евро в ходе своей двухмесячной краудфандинговой кампании, побив рекорд Kickstarter и став самым финансируемым технологическим проектом. С тех пор модель DELTA Pro завоевала признание в публикациях за разработку своей инновационной продукции. В прошлом году он был назван одним из «100 лучших изобретений» по версии журнала TIME.

С момента своего первого шага в Германии в августе 2020 года компания EcoFlow быстро привлекла внимание местных потребителей благодаря своему высокому качеству, а также растущему спросу на возобновляемые источники энергии. EcoFlow доминирует более чем на 60% рынка портативных электростанций в стране.

«Для нас большая честь быть выбранными в качестве одного из победителей Deutschland Favorit 2022 как отраслевыми экспертами, так и народом Германии. Мы высоко ценим ту поддержку, которую мы получили от немецкого сообщества, и будем и впредь предоставлять продукты высочайшего качества», — отметил Райан Син (Ryan Xing), региональный руководитель EcoFlow Europe.

«Я использую модель DELTA Pro совместно с солнечными панелями EcoFlow около двух месяцев. Они продемонстрировали превосходную производительность, и EcoFlow — это достойный цены вариант решений для хранения энергии из возобновляемых источников с учетом ее емкости, долговечности и внешнего вида», — заявил один из пользователей системы EcoFlow в ходе неоткрытого опроса клиентов.