EcoFlow представляет домашнюю солнечную батарею PowerOcean

Компания EcoFlow, являющаяся одним из ведущих производителей экологически чистых энергетических решений, делает шаг вперед в реализации своего обязательства в предоставлении возможностей для всех благодаря «The Power of Home», сегодня на ESS 2023 представила EcoFlow PowerOcean. Для премиальной трехфазной бытовой солнечной батареи предоставлена возможность гибкого инвестирования; она обеспечивает превосходную безопасность, надежное резервное электропитание и интеллектуальное управление и предназначена для обеспечения независимого электропитания во всем доме.

С PowerOcean Home Solar Battery Solution и PowerStream Balcony Solar System, выпущенными 31 мая, EcoFlow демонстрирует свою приверженность внедрению интеллектуальных энергетических решений, адаптированных к конкретным потребностям различных домохозяйств. Независимо от того, являются ли пользователи арендаторами или владельцами жилья, живут ли они в квартире или в доме, у них маленький или большой уровень энергопотребления, EcoFlow предоставляет всем домам надежное и экологически безопасное электропитание.

Будучи лидером в области портативных источников питания, EcoFlow, вдохновленная своими пользователями, в 2023 году переходит на бытовые решения солнечной энергии. В ходе исследования в 2022 году, проведенного в 21 городе по всему миру, компания EcoFlow обнаружила, что многие пользователи модернизируют свои собственные решения в сфере солнечной энергии за счет существующих продуктов EcoFlow, и пришла к пониманию того, что устойчивые источники энергии для всего дома пользуются высоким спросом. В ответ на одно из важнейших требований сегодняшнего дня и эпохи EcoFlow решила подарить «The Power of Home» каждой семье. Это было мечтой и миссией EcoFlow с самого первого дня – обеспечить частных лиц и семей экологически чистыми энергетическими решениями.

«Куда движется EcoFlow? В будущее, где каждый сможет позаботиться о своей семье и подготовиться ко все более и более частым энергетическим кризисам», – заявила Магда Партика, менеджер по коммуникациям EcoFlow в Европе. «Предоставляя энергонезависимое решение для каждого дома, PowerOcean знаменует собой важную веху на пути EcoFlow к обеспечению мира новой энергией.»

Более доступное решение для бытовых солнечных батарей

Основные компоненты PowerOcean включают в себя трехфазные EcoFlow Hybrid Inverter и EcoFlow LFP Batteries. Каждый аккумуляторный блок оснащен встроенным преобразователем DC-DC, обеспечивающим бесперебойный переход от 48В до 800В, позволяя гибридному преобразователю без труда работать с одним блоком аккумуляторных батарей. По сравнению с последовательно подключенными аккумуляторными системами, для которых требуется от двух до трех блоков аккумуляторных батарей, модель PowerOcean предлагает вариант с более низкой базовой инвестицией.

PowerOcean, имеющая базовую емкость 5кВт/ч, может быть расширена до 45кВт/ч за счет подключения до девяти блоков аккумуляторных батарей, что позволяет пользователям адаптировать свои собственные решения в зависимости от потребностей в электропитании и доступности цены. Кроме того, блоки аккумуляторных батарей поддерживают параллельное подключение и тем самым избегают взаимного влияния батарей. В результате, в случае неисправности одного из блоков аккумуляторных батарей пользователям потребуется заменить лишь одну батарею вместо их всех.

Стандартные надежность и безопасность

Используя аккумуляторный элемент CATL с химическим составом батареи LFP, модель PowerOcean обеспечивает 6 000 жизненных циклов, а это значит, что это позволит пользователям питать свои дома ежедневно на протяжении более 15 лет. Кроме того, модель PowerOcean поставляется с лучшей в отрасли 15-летней гарантией, что обеспечивает пользователям дополнительное спокойствие.

Кроме того, EcoFlow устанавливает новый стандарт в отрасли, поскольку каждый аккумуляторный блок встроен в активный модуль противопожарной защиты, который активируется при температуре выше 170 °C. Мало того, модули автоподогрева в каждом аккумуляторном блоке обеспечивают работу батареи при низкой температуре, равной -20 °C. В то же время, во всей системе класс защиты IP65, что обеспечивает стабильное электропитание домов пользователей в различных погодных условиях.

Превосходное резервное электропитание для любых чрезвычайных ситуаций

Модель EcoFlow Hybrid Inverter встроена в резервный модуль, обеспечивающий выходную мощность до 10 кВт для питания практически всех бытовых приборов, включая водяные насосы, стиральные и посудомоечные машины. Кроме того, в аккумуляторной системе, которая может быть расширена до 45кВт/ч, в случае отключения электричества модель PowerOcean позволяет пользователям не снижать качество своей жизни. Кроме того, модель PowerOcean обеспечивает сверхбыстрое автоматическое переключение для питания основных бытовых электроприборов в случае выхода из строя сети, что означает, что пользователи едва заметят, что электропитание отключилось.

Ультрасовременная конструкция, удобная в использовании

Модель PowerOcean поддерживает 10-минутную[i] беспроводную установку батарей и сверхбыстрый трехэтапный процесс ввода в эксплуатацию, что позволяет пользователям сэкономить массу времени. Кроме того, модель PowerOcean отличается компактной и изысканной конструкцией со сверхтонким аккумулятором в 180 мм, который поместится в любом подвале или гараже и сэкономит место для других бытовых приборов, а в целях устранения путаницы с кабельными проводами имеет удобную конструкцию аккумуляторных батарей и защелкивающиеся клеммы батарей. И последнее, но не менее важное: PowerOcean предлагает систему управления энергией, которая визуализируется через приложение EcoFlow и через веб-портал, что позволяет пользователям контролировать и управлять своим энергопотреблением в режиме реального времени и экономить средства на счетах за электроэнергию.

PowerOcean DC Fit – Меньше меняйте, больше экономьте

По данным EUPD Research, в Германии было установлено более 1,67 миллионов комплектов бытовых солнечных систем, в то время как 40% из них интегрированы в системы хранения аккумуляторных батарей, в результате чего около миллиона домохозяйств сталкиваются со снижением FiT (льготного тарифа) и, следовательно, нуждаются в экономичном модернизированном решении для хранения. В результате, для владельцев домов, которые уже установили жилые солнечные системы и ищут решения для хранения энергии, модель EcoFlow также предлагает PowerOcean DC Fit, которое представляет собой простое и экономичное решение для модернизации аккумуляторных батарей.

Благодаря уникальной технологии подключения солнечных батарей EcoFlow модель PowerOcean DC Fit использует те же блоки аккумуляторных батарей, что и PowerOcean, и позволяет ее аккумуляторным блокам напрямую подключаться к существующим бытовым солнечным системам без необходимости наличия сетевого разрешения, на которое может потребоваться несколько недель. Кроме того, модель PowerOcean DC Fit не требует какой-либо замены проводов переменного тока или преобразователя для хранения данных.

Благодаря использованию принципиально нового самоадаптивного алгоритма управления модель PowerOcean DC Fit совместима с большинством фотоэлектрических инверторов, представленных на рынке, а также имеет универсальную минималистическую конструкцию, обеспечивающую бесперебойную интеграцию аккумуляторов и конвертирующих устройств. В заключение, благодаря PowerOcean DC Fit пользователи смогут легче достичь энергетической независимости при меньших капиталовложениях, просто добавляя аккумуляторную емкость до 15кВт/ч в существующие домашние солнечные системы,