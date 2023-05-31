EcoFlow расширяется в европейском регионе

Технологии
31 мая 2023

Компания EcoFlow, являющаяся одним из ведущих производителей экологически чистых энергетических решений, достигла нового рубежа благодаря запуску своей последней инновации: EcoFlow PowerStream – первой солнечной системы для балконов с портативной электростанцией. Эта инновационная система позволяет пользователям днем и ночью получать доступ к солнечной энергии, одновременно сокращая расходы на электроэнергию и обеспечивая резервное электропитание.

В честь открытия своей штаб-квартиры ЕС в Дюссельдорфе компания EcoFlow не только объявила о своем присутствии в городе, но и представила свой первый европейский выставочный зал, в котором представлена последняя новинка PowerStream и другие новейшие разработки EcoFlow. EcoFlow, насчитывающая более 2,5 миллионов пользователей по всему миру, зарекомендовала себя в качестве одного из лидеров в сфере портативной энергетики. В то же время PowerStream знаменует расширение компании на рынок домашних солнечных батарей, реагируя на растущий спрос на экологически чистые и надежные энергетические решения, на которые могут положиться домохозяйства.

«Решения в виде домашних солнечных батарей стали критической необходимостью в эпоху частых энергетических кризисов, и именно это вдохновило нас в EcoFlow наPowerStream», – заявила Магда Тереза Партика, менеджер по коммуникациям EcoFlow в Европе. «Компания EcoFlow стремится к такому будущему, в котором каждый может позаботиться о своей семье и ведет борьбу с климатическими катастрофами, устаревающими сетями и растущими расходами на энергию, и PowerStream является нашим первым шагом на пути к этому будущему».

Первая система с портативной электростанцией для балконов

PowerStream Balcony Solar System представляет собой комплексное решение, включающее в себя EcoFlow PowerStream Microinverter, солнечные панели, смарт штепсели и приложение EcoFlow для наблюдения и оптимизации энергопотребления в режиме реального времени. Данная система предназначена для обеспечения устойчивой выгоды для существующих пользователей EcoFlow за счет совместимости со всеми портативными электростанциями EcoFlow, включая новейшую DELTA 2 Max. Модель DELTA 2 Max с базовой мощностью 2048Втч, которая может быть увеличена до 6144 Втч, может обеспечивать надежное электропитание сроком до 10 лет при использовании один раз в день, что делает ее одним из лучших спутников для PowerStream.

PowerStream способна хранить избыточную энергию, вырабатываемую в течение дня, в портативной электростанции, при этом контролируя, чтобы вся солнечная энергия использовалась без отходов. Сохраненная энергия может обеспечивать электропитание дома в течение всей ночи, а когда солнечного света недостаточно – от сверхмощных бытовых приборов, таких как кондиционеры и холодильники, до устройств низкой мощности, таких как телефоны и планшеты. Кроме того, за счет поддержания работоспособности основных устройств накопленная энергия может обеспечить пользователям душевное спокойствие при любых неожиданных отключениях электроэнергии.

При максимальной мощности солнечной энергии в 800 Вт PowerStream вырабатывает около 1039кВт/ч [i] электроэнергии в год, а портативная электростанция обеспечивает возможность использования всей доступной энергии. В отличие от традиционных балконных солнечных систем, расходующих избыточную энергию, PowerStream позволяет пользователям максимизировать экономию в счетах за электроэнергию.

Интеллектуальная домашняя энергетическая система 

PowerStream позволяет пользователям контролировать и оптимизировать производство и потребление электроэнергии в режиме реального времени с помощью смарт штепселей и приложения EcoFlow. С помощью приложения EcoFlow пользователи могут отслеживать аккумулированную солнечную энергию и потенциально сэкономленные деньги, а также получать более четкое представление о потреблении энергии в домашних условиях.

Подключая сверхмощные электроприборы к смарт штепселям, микроинвертор может выделять нужное количество электроэнергии для каждого прибора и отправлять избыток энергии на портативную электростанцию. Таким образом, пользователи могут убедиться в том, что они не тратят энергию и минимизируют свою зависимость от сетей.

‘Plug and play’ и гибкие варианты использования

PowerStream проектирована для простой установки. Пользователи могут самостоятельно установить всю систему, поскольку микроинвертор, портативная электростанция, смарт штепсели и солнечные панели устанавливаются по принципу ‘plug and play’. Благодаря компактной конструкции PowerStream легко монтируется в различных условиях, включая балконы квартир или домов, сады и фасады зданий. Со специальными плоскими кабелями EcoFlow теперь нет никакой необходимости сверлить отверстие на стене или в окне, так как теперь подключить устройство извне внутри помещения стало проще, чем когда-либо ранее. Если пользователям потребуется надежный источник питания для активного отдыха, они просто могут отсоединить кабель, чтобы отключить портативную электростанцию, и использовать ее в пути.

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