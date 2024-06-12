EcoFlow выпустила новое решение для энергонезависимых путешествий  

Компания EcoFlow, ведущий производитель портативных источников питания и экологически чистых решений для энергоснабжения, расширил свой ассортимент устройств для зарядки электромобилией в пути, выпустив новое зарядное устройство Alternator Charger — первое в отрасли решение, обеспечивающее путешественникам и любителям активного отдыха возможность быстрой зарядки за счет использования избыточной энергии автомобильного генератора переменного тока.

В связи со спросом на доступную энергию и автономный комфорт в сообществах любителей путешествий на внедорожниках, пикапах и в автодомах возникла необходимость в неограниченном доступе к электроэнергии, не зависящем от стационарных электростанций или газовых генераторов.

Зарядное устройство Alternator Charger, подключаемое непосредственно к автомобильному аккумулятору, легко устанавливается и позволяет заряжать зарядную станцию EcoFlow в пути, обеспечивая стабильное электропитание приборов и домашний комфорт в любом путешествии.

Обладая беспрецедентной выходной мощностью 800 Вт и возможностью зарядки аккумулятора от другого аккумулятора, зарядное устройство Alternator Charger эффективно пополняет уровень заряда до 1 кВтч всего за 1,3 часа во время движения, что в 8 раз быстрее, чем 12-вольтовый прикуриватель в автомобиле.

Зарядное устройство мощностью 800 Вт Alternator Charger от EcoFlow способно также выполнять роль стартера для автомобиля и имеет встроенную функцию для поддержания заряда аккумулятора, повышающую долговечность стартерной батареи.

Зарядное устройство Alternator Charger может заряжать аккумулятор автомобиля от подключенной портативной электростанции, работая в качестве пускового устройства, что помогает предупреждать неожиданные ситуации для пользователя. Функция поддержания заряда аккумулятора также гарантирует постоянное пиковое состояние стартерной батарея автомобиля.

«В прошлом, чтобы получить доступ к электроэнергии, любителям активного отдыха и путешествий в автодомах приходилось полагаться на оборудование в кемпингах или шумные, сильно загрязняющие окружающую среду газовые генераторы, что часто ограничивало их возможности в путешествиях, — говорит Крейг Билбо (Craig Bilboe), руководитель Отдела развития бизнеса EcoFlow в Великобритании и Ирландии. — Чистое, бесшумное и гибкое решение «Drive & Charge, Plug In & Power» от EcoFlow обеспечивает стабильное электропитание приборов при движении автомобиля. В преддверии летних каникул мы надеемся, что это решение позволит любителям активного отдыха сделать свое путешествие более гибким, насыщенным и свободным от прежних ограничений».