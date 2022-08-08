Эффективная помощь при травмах коленного сустава

Согласно статистике, на зимний травматизм приходится до 15% всей заболеваемости с временной утратой трудоспособности. При наступлении зимы, с выпадением первого снега частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в 2-3 раза. С проблемой зимнего травматизма столкнулась и Татьяна, 54-летняя уроженка Москвы.

― В ту февральскую ночь сильно подморозило. Я вышла на работу рано утром, когда дворники еще не успели посыпать обледеневшие ступеньки песком, поскользнулась и упала. Врачи поставили диагноз «разрыв связок коленного сустава». Я подумала: «Главное, что не перелом!». Но тогда я не знала, что это заболевание будет давать о себе знать даже через полгода, ― вспоминает Татьяна.

Наложение гипсовой шины не помогло связкам восстановиться полностью.

― Как итог: постоянные боли в колене и десятки прочитанных статей по травматологии и ортопедии.

Неэффективность лечения привела к тому, что Татьяна решила найти другого врача. Он и порекомендовал ей Сферогель для суставов.

― Сначала я не поверила, что инъекция СФЕРО®гель в коленный сустав избавит меня от этих мучений. Какой только терапии у меня не было, и ничего не помогало! Но почитала отзывы пациентов ― только положительные. Да и терять уже было нечего…

Так Татьяна решила пройти лечение препаратом СФЕРО®гель. Результат не заставил себя долго ждать.

― Несмотря на то, что сама процедура введения препарата в сустав не самая приятная, я готова повторять ее регулярно, чтобы боль никогда не вернулась. К счастью, мне хватило одного укола.

СФЕРО®гель ― уникальная разработка, применяемая в том числе с целью лечения и профилактики болезней суставов. Врачи используют СФЕРО®гель в ортопедии, как эффективное средство борьбы с различными патологиями, такими как артроз или разрыв связок. Выпуск препарата налажен на производственных мощностях отечественного предприятия БИОМИР сервис.

Статья носит ознакомительный характер и не является рекомендацией. Если у вас есть проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к специалисту. Не занимайтесь самолечением.

